Korea feiert sein vereintes Eishockey-Team - zu Mickie Krause

NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN Qatar Total Open Women Single Live WTA Doha: Tag 1 Premier League Live Chelsea -

West Bromwich Primera División Live La Coruna -

Real Betis NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Februar NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Februar CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Kasan NBA Clippers @ Celtics DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Indian Super League Goa -

Chennai Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Malaga Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves A-League Sydney Wanderers -

Newcastle DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Copa del Rey Barcelona -

Saski-Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Februar Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finale Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes Superliga Banfield -

Boca Juniors NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai -

NorthEast United Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets A-League Melbourne Victory -

Adelaide DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Six Nations Schottland -

England Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Rungvisai -

Estrasa NHL Oilers @ LA Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax Amsterdam -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premiership London -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense BK Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres

Wenig Gespür für die historische Dimension bewiesen die Organisatoren beim zweiten Olympia-Auftritt des vereinten koreanischen Eishockey-Teams. Mehr als 4000 Zuschauer feierten die Spielerinnen aus Nord und Süd trotz der zweiten 0:8-Klatsche in Pyeongchang stürmisch und riefen: "Wir sind eins." Die Stadionregie spielte dazu Mickie Krause ein. Bei jedem Tor für den Gegner Schweden dröhnte "Düp Düp" aus den Lautsprechern - mit dem bekannt schlüpfrigen Text des Blödelbarden.

Während die Koreaner begeistert ihre erste gemeinsame Mannschaft 70 Jahre nach der Teilung unterstützten und Geschichte hautnah erlebten, fragte Krause: "Alles klärchen am Bärchen, alles klar im BH?" Insgesamt achtmal.

Für die Musikauswahl sei das lokale Organisationskomitee zuständig, sagte ein Mitarbeiter des Weltverbands IIHF auf SID-Anfrage. Dass Mickie Krause kein Schwede ist, hat sich bis Pyeongchang offenbar nicht herumgesprochen.

Den Fauxpas bemerkte außer ein paar deutschsprachigen Zuschauern niemand, auch wenn die schwedischen Fans sich über die Musik wunderten.

Den Koreanern war an diesem Abend sogar die zweite deftige Niederlage im zweiten Spiel egal. Die Cheerleader von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un klatschten und sangen, starteten La Ola. Die Zuschauer schwenkten Einheitsfähnchen und stimmten in die Sprechchöre ein.

"Wir sind eins"

"Es ist größer als Eishockey", sagte Park Yoon Jung, "Teil von etwas zu sein, das die Menschen durch Sport zusammenbringt, ist großartig." Die 25-Jährige ist in Südkorea geboren und wurde mit vier Monaten von einer amerikanischen Familie adoptiert. Als Marissa Brandt wuchs sie in den USA auf, ehe sie als Eishockey-Nationalspielerin in ihr Geburtsland zurückkehrte und wieder ihren koreanischen Namen annahm. "Wir sind eins. Sie gehören jetzt zur Familie", sagte sie über die Spielerinnen aus dem Norden.

Drei von ihnen hatte die kanadische Trainerin Sarah Murray aufgestellt - allerdings nicht Jong Su Hyon, die Fackelträgerin der Eröffnungsfeier, die nach dem Auftaktspiel Millionen Koreanern aus dem Herzen gesprochen hatte: "Zusammen sind wir stärker, als wenn wir getrennt sind."

Sportlich war das Team aus der Nummer 22 und der Nummer 25 der Weltrangliste gegen den Olympia-Zweiten von 2006 und -Dritten von 2002 überfordert. Maja Nylen Persson (4.), Elin Lundberg (10.), Johanna Fällman (11.), Erica Uden Johansson (18.), Pernilla Winberg (25./42.), Emma Nordin (42.) und Rebecca Stenberg (46.) erzielten die Tore für die Schwedinnen.