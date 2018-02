Eröffnungsfeier: Historische Handschläge beim koreanischen Vereinigungsfest

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Open Sud de France Men Single Live ATP Montpellier: Viertelfinale Ecuador Open Quito Men Single Live ATP Quito: Viertelfinale M-1 Live M-1 Challenge: St. Petersburg Pro14 Live Edinburgh -

Leinster Premiership Live Bath -

Northampton Ligue 1 Live St. Etienne -

Marseille Serie A Live Florenz -

Juventus Championship Live Millwall -

Cardiff Primera División Live Bilbao -

Las Palmas NBA Clippers @ Pistons A-League Melbourne City -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Februar Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 1 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 1 Primera División Villarreal -

Alaves Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 1 Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Halbfinale Six Nations Irland -

Italien Championship Bristol City -

Sunderland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Six Nations England -

Wales Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale NCAA Division I Mississippi State @ Missouri Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp -

Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel -

Lazio Primeira Liga Portimonense -

Benfica Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks BSL Besiktas -

Tofas DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Februar Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Primera División FC Sevilla -

Girona Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Eredivisie Ajax -

Twente Liga ACB Barcelona -

Bilbao Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Premiership Harlequins -

Wasps Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Six Nations Schottland -

Frankreich Primera División FC Barcelona -

Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Bröndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Liga ACB Real Madrid -

Teneriffa Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics Superliga Lanus -

River Plate NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Februar Premier League Chelsea -

West Bromwich Primera División La Coruna -

Real Betis NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Februar NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Februar CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Kasan NBA Clippers @ Celtics DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Indian Super League Goa -

Chennai Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Unicaja Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves A-League Sydney Wanderers -

Newcastle DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Copa del Rey Barcelona -

Saski Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Februar Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finals Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes Superliga Banfield -

Boca Juniors NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai -

NorthEast United Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs

Botschaften für den Frieden, koreanische Kultur und zwei historische Handschläge: Begleitet von einer vorsichtigen Annäherung zwischen den verfeindeten Bruderstaaten Nordkorea und Südkorea sind im südkoreanischen Pyeongchang die 23. Olympischen Winterspiele eröffnet worden.

Sportler aus 92 Nationen treten bis 25. Februar in 102 Wettbewerben an. Die 153-köpfige deutsche Mannschaft hat ihre erste Chance auf Gold am Samstag durch Biathletin Laura Dahlmeier.

Südkoreas Staatspräsident Moo Jae In eröffnete die zweiten Spiele in seinem Land 30 Jahre nach den Sommerspielen von Seoul um 21.42 Uhr Ortszeit mit der traditionellen Formel auf Koreanisch. Das Olympische Feuer entzündte dann um 22.09 Ortszeit Südkoreas Superstar Kim Yuna: Die Eiskunstlauf-Olympiasiegerin von 2010 war nach der Silbermedaille von 2014 zurückgetreten. Überreicht bekommen hatte sie die Fackel symbolträchtig von einer nordkoreanischen und einer südkoreanischen Eishockeypielerin.

Gemeinsames Zeichen

Zuvor war es zu den historischen Handschlägen zwischen Moon Jae In und Kim Yo Jong gekommen: Die Schwester des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un ist seit dem Ende des Korea-Krieges 1953 das erste Mitglied der herrschenden Kim-Dynastie, das Südkorea besucht. Zum ersten Handschlag trafen sich Moon und Kim bereits beim Betreten der VIP-Tribüne, beim zweiten drehte sich Moon während des Einmarschs der koreanischen Sportler für alle sichtbar auf der Tribüne zu Kim um - sie lächelte zurück.

Der vierte gemeinsame Einmarsch koreanischer Sportler seit Olympia 2000 in Sydney war vor den Augen von US-Vizepräsident Mike Pence, der die Versöhnungsgesten Nordkoreas Mitte dieser Woche als Propaganda kritisiert hatte, erwartungsgemäß einer dser Höhepunkte. Die Eishockey-Spielerin Hwang Chung Gum aus Nordkorea und der Bobfahrer Won Yun Jong aus Südkorea trugen unter dem Jubel des Publikums die Vereinigungsflagge Koreas in Stadion.

Die Athleten beider Koreas sendeten ein "kraftvolles Zeichen des Friedens an die Welt", sagte IOC-Präsident Thomas Bach in seiner Eröffnungsrede und ergänzte: "Wir sind alle berührt von dieser wundervollen Geste." Anschließend sangen koreanische Künstler das Friedenslied "Imagine" von John Lennon. Mit Spannung wird am Samstag das erste Spiel der koreanischen Frauen-Eishockey-Mannschaft erwartet - mit drei Nordkoreanerinnen.

Deutschland von Frenzel angeführt

Gemäß dem koreanischen Alphabet zog die deutsche Mannschaft vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als neunte ins 35.000 Zuschauer fassende Olympiastadion ein - das Fünfeck aus Stahlrohr ist nur für die Eröffnungs- und die Schlussfeier errichtet worden. Als Fahnenträger marschierte Kombinierer Eric Frenzel vorneweg. "Ein tolles Erlebnis. Ich werde mich ein Leben lang daran erinnern", sagte er.

Frenzel hatte sich in einer gemischten Abstimmung von Sportlern und Zuschauern dank des Votums der Athleten unter anderem gegen Claudia Pechstein durchgesetzt. Nicht zuletzt der Olympiasieger von 2014 soll entscheidend dazu beitragen, dass die deutsche Mannschaft besser abschneidet als vor vier Jahren: In Sotschi gab es achtmal Gold und elf weitere Medaillen. Das erste Gold könnte am Samstag auch Skispringer Andreas Wellinger holen.

In Pyeongchang werden mehr Medaillen vergeben als je zuvor - die Winterspiele sind wieder gewachsen. Es gibt nun 102 Wettbewerbe statt zuletzt 98, die Zahl der teilnehmenden Nationen ist von 88 auf 92 gewachsen. Erstmals dabei sind Teilnehmer aus Ecuador, Eritrea, dem Kosovo, Malaysia, Nigeria und Singapur. Acht Länder vom afrikanischen Kontinent sind vertreten.

Laura Dahlmeier, Richard Freitag und Co.: Das sind die deutschen Medaillenhoffnungen bei den Olympischen Spielen 2018 © getty 1/33 Die Deutschen Sportler des Jahres 2017 Laura Dahlmeier und Johannes Rydzek sind nur zwei der größtem Medaillenhoffnungen bei den Winterspielen in Pyeongchang. SPOX stellt die größten Anwärter auf Medaillen aus Team Deutschland vor. © getty 2/33 BIATHLON: Laura Dahlmeiers goldene Stunden schlugen nach den Olympischen Spielen 2014 in Sochi. Seither wurde sie siebenmal Weltmeisterin und Sportlerin des Jahres 2017. Nur die zwei Infekte in ihrer Vorbereitung bremsen die Erwartungen für Pyeongchang. © getty 3/33 Denise Herrmann: 2014 holte Denise Herrmann im Langlauf überraschend Bronze in der Staffel. Im April 2016 gab sie bekannt, ab jetzt mit Waffe durch den Schnee zu laufen. © getty 4/33 Am 9. Dezember 2016 debütierte sie im Biathlon-Zirkus. In dieser Saison ist Herrmann in der absoluten Weltspitze angekommen. Zum Auftakt feierte sie in Östersund Siege in Sprint und Verfolgung. © getty 5/33 Damen-Staffel: Mehr als nur Laura Dahlmeier. Die deutsche Damen-Staffel gewann im vergangenen Winter alle Staffelrennen im Weltcup. Auch in diesem Winter stehen schon zwei Siege und ein zweiter Platz zu Buche. Top-Favorit! © getty 6/33 Herren-Staffel: In Hochfilzen gelang der deutschen Männer-Staffel um Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp der Sprung auf Platz zwei. Die Olympiazweiten von 2014 gehören auch 2018 wieder zum Kreis der Favoriten auf den Olympiasieg. © getty 7/33 Erik Lesser: Immer zum Saisonhöhepunkt kann Erik Lesser liefern. 2014 durfte er sich über zweimal Silber freuen. In dieser Saison gelang ihm im Massenstart und Sprint der Sprung aufs Podest. © getty 8/33 Simon Schempp: Der Schwabe war in den letzten drei Biathlonsaisons immer in den Top-5 im Gesamtweltcup und konnte bei etlichen Podestplätzen und vier Weltmeistertiteln zwölf Weltcupsiege einfahren. Mit Schempp ist immer zu rechnen. © getty 9/33 NORDISCHE KOMBINATION: Ich? Ja, du, Johannes Rydzek! Deutschlands Sportler des Jahres 2017 gelang bei den Weltmeisterschaften im finnischen Lahti ein historischer Vierfach-Triumph. Auch in dieser Saison stand Rydzek schon einmal ganz oben. © getty 10/33 Eric Frenzel lieferte sich mit Rydzek im vergangenen Jahr im Gesamtweltcup einen Fight bis zum letzten Rennen mit dem besseren Ausgang für Frenzel, der bei Olympia schon Medaillen in allen Farben gewonnen hat. Auch in Korea ist er wieder Topfavorit. © getty 11/33 In der Staffel geht kein Weg an den Deutschen vorbei. Zu hoch ist die Leistungsdichte: Drei Deutsche befinden sich diese Saison unter den Top-8 im Gesamtweltcup. Der gefährlichste Rivale kommt aus Norwegen um den Gesamtweltcupführenden Jan Schmid. © getty 12/33 SKI ALPIN: So jubelt Viktoria Rebensburg über ihren Sieg im Riesenslalom von Killington. In diesem Winter gewann sie auch auch in Sölden und nach Krankheits-Comeback am Kronplatz. In Abfahrt und Super-G ist mit Rebensburg ebenso zu rechnen. © getty 13/33 Josef Ferstl sorgte in dieser Saison für ungewohnte Bilder. Zum ersten Mal seit 13 Jahren schnappte sich ein Deutscher wieder den Sieg im Super-G. Ferstls Erfolg macht Mut nach den Schocks um die Verletzungen von Olympiahoffnungen Neureuther und Luitz. © getty 14/33 Thomas Dreßen: Diesem Mann ist nach dem Sieg auf der legendären Streif absolut alles zuzutrauen. Im Hintergrund sind die ARD-Moderatorinnen Julia Scharf und Höfl-Riesch wie ganz Deutschland völlig aus dem Häuschen. In Südkorea kann Dreßen Medaillen holen! © getty 15/33 SKISPRINGEN: Richard Freitag hat den Schnauzbart wieder salonfähig gemacht. Bis Neujahr dominierte er den Weltcup nach Belieben: Freitag ersprang drei Siege und fünfmal das Podest. © getty 16/33 In Innsbruck folgte der große Schock: Freitag bekam beim Landen die Ski nicht parallel und stürzte. Alle Tournee-Hoffnungen waren mit einem Schlag vorbei. Aufatmen: Freitag kam zurück und holte bei der Skiflug-WM in Oberstdorf seine erste Einzelmedaille. © getty 17/33 Andreas Wellinger: Im Schatten von Kamil Stoch, der sich als erster Springer seit Hannawald den Grand-Slam bei der Vierschanzentournee holte, zeigte Wellinger starke Leistungen. Der Tournee-Zweite konnte in Nischni Tagil auch schon einen Sieg erspringen. © getty 18/33 Die deutschen Adler gehen als Titelverteidiger in das olympische Teamspringen. Für Richard Freitag war in der Siegermannschaft 2014 kein Platz, in Abwesenheit von Severin Freund ruhen jetzt die deutschen Hoffnungen auf Freitag und Wellinger. © getty 19/33 Katharina Althaus gewann bei den Jugend-Winterspielen 2012 die Goldmedaille. In diesem Winter schaffte sie bei den Profis den Sprung in die absolute Weltspitze. Althaus gewann als Erste das Lillehammer-Triple und ist Zweite im Gesamtweltcup. © getty 20/33 RODELN: Vor vier Jahren holte Felix Loch zweimal Gold in Sochi. Fünfmal gewann Loch den Gesamtweltcup im Einsitzer und auch in diesem Jahr geht der Olympiasieg nur über ihn. Im letzten Weltcup vor Olympia gelang Loch erneut ein souveräner Sieg. © getty 21/33 Natalie Geisenberger ist das Pendant zu Loch im Damen-Rodeln. Auch sie durfte sich 2014 über zwei Goldmedaillen freuen. Damals gewann sie mit dem zweitgrößten Vorsprung in der Geschichte. 2018 führt sie den Gesamtweltcup einmal mehr souverän an. © getty 22/33 Doppelsitzer: Tobias Wendl und Tobias Arlt sind die amtierenden Olympiasieger. 2016 bestätigten sie diese Leistung und wurden Weltmeister. In dieser Saison haben sie große Konkurrenz um die Goldmedaille... © getty 23/33 ... und die kommt auch aus Deutschland: Toni Eggert und Sascha Benecken führen in dieser Saison im Gesamtweltcup und das mit über 100 Punkten vor den Olympiasiegern Wendl/ Arlt! © getty 24/33 Damit ist noch offen, wer Deutschland in der Team-Staffel vertreten wird. In der ersten Auflage dieser Kombination aus Herren, Damen und Doppelsitzer bei Olympia gewann Deutschland 2014 mit großem Vorsprung und dominierte seither auch den Weltcup. © getty 25/33 EISSCHNELLLAUF: Mit fünf Olympiasiegen ist Claudia Pechstein die erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten. Ihr erster Triumph bei Olympia gelang ihr 1994, lang ist's her. © getty 26/33 Auch mit jetzt 45 Jahren ist Pechstein kein bisschen müde. Am 19.11.17 holte sie beim Weltcup in Stavanger über 5.000 Meter ihren 33. Weltcupsieg. Damit ist sie die älteste Weltcup-Siegerin aller Zeiten. © getty 27/33 Endlich haben die deutschen Männer wieder einen aussichtsreichen Kandidaten im Eisschnelllauf. Sein Name: Nico Ihle. Ihle hat bei der EM im russischen Kolomna die erste Medaille für die deutschen Eisschnellläufer geholt. Über die 1000m wurde er Dritter. © getty 28/33 SKELETON: Jacqueline Lölling wurde 2017 Weltmeisterin im Skeleton und führt den Gesamtweltcup an. 2012 holte sie Gold bei den Olympischen Jugend-Winterspielen. Jetzt will sie auch auf der großen Bühne die Goldmedaille. © getty 29/33 Auch die deutschen Skeleton-Herren haben einen Junioren-Weltmeister im Team: Axel Jungk. Der 26-Jährige ist Dritter im Gesamtweltcup und rechnet sich für Olympia einiges aus. © getty 30/33 BOB: Während es im Zweier noch nicht so läuft, sind die Deutschen im Vierer eine Macht. Die Teams um die Piloten Johannes Lochner und Francesco Friedrich holten in diesem Winter Doppelsieg um Doppelsieg. Wer macht bei Olympia das Rennen? © getty 31/33 Im Zweier-Bob gewann Mariama Jamanka in Winterberg 2017 mit Anschieberin Annika Drazek den Titel. Drazek schiebt allerdings jetzt für Stephanie Schneider an. Das Duo Schneider/ Drazek fuhr drei Weltcup-Siege ein, zuletzt am Königsee kurz vor Olympia © getty 32/33 SHORTTRACK: Kein Ausrutscher! Die Qualifikation der damals erst 15-jährigen Anna Seidel für Sochi war eine Sensation. Platz drei bei den Europameisterschaften vor heimischem Publikum in Dresden machen Hoffnung auf große Leistungen in Pyeongchang. © getty 33/33 EISKUNSTLAUF: Aljona Savchenko gewann bei Weltmeisterschaften bereits fünfmal Paarlauf-Gold. Bei Olympia gab es bisher "nur" zwei Bronzene. Das könnte sich ändern: Mit Bruno Massot gewann sie 2017/18 das Grand-Prix-Finale, mit Traumkür und Weltrekord!

Pfiffe für Russland, Begeisterung für Tonga

Pfiffe gab es beim Einmarsch der russischen Sportler, die in Pyeongchang zunächst als die "Olympischen Sportler aus Russland" antreten. Voraussichtlich 169 Russen werden an den Start gehen, nachdem der Internationale Sportgerichtshof CAS noch am Morgen die Klage von weiteren 47 Athleten und Trainern auf Teilnahme an den Spielen abgewiesen hatte. Bach forderte in seiner Rede alle Sportler auf, "sauber" zu bleiben.

Für Begeisterung sorgte Pita Taufatofua aus Tonga. Bei den Sommerspielen 2016 in Rio war der 34-Jährige als Teilnehmer am Taekwondo-Wettbewerb mit seinem eingeölten freien Oberkörper ein Blickfang der Eröffnungsfeier. Für Pyeongchang hat er sich für den Langlauf qualifiziert und angekündigt: "Ich werde sehr, sehr dicke Kleidung tragen. Ich will bei meinem Rennen schließlich noch lebendig sein." Ein Bluff: Taufatofua kam in Sandalen, mit Röckchen - und freiem Oberkörper, natürlich gut geölt.

Wohl auch angesichts der Kälte setzten die Organisatoren auf ein eher kurzes, aber unterhaltsames Rahmenprogramm mit zahlreichen Anspielungen auf die Geschichte Koreas. Im Mittelpunkt standen zu Beginn fünf Kinder, die die fünf olympischen Ringe und die fünf Elemente repräsentierten. Die Kinder begaben sich auf eine Abenteuerreise in die Vergangenheit und die Zukunft Koreas, bei der sie ein Land des Friedens entdecken, in dem die Menschen im Einklang mit der Natur leben.