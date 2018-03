Olympia 2018: Deutsches Eishockeyteam kämpft um Viertelfinale und Aufmerksamkeit

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis NBA Spurs @ Rockets Indian Super League Chennai -

Goa Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora Championship Brentford -

Cardiff NBA Timberwolves @ Wizards Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta CEV Champions League Belchatow -

Volley Lube Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK CEV Champions League BR Volleys -

Friedrichshafen Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 Copa Libertadores Independiente -

Millonarios NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Six Nations Italien -

Schottland Championship Fulham -

QPR Six Nations England -

Irland Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Six Nations Wales -

Frankreich Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) NBA Hawks @ Bucks Premier League Stoke -

Everton (Delayed) NHL Sharks @ Canucks J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Primera División Leganes -

Sevilla Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 CEV Champions League (W) Conegliano -

Dinamo Kasan NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow CEV Champions League Friedrichshafen -

BR Volleys NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter Friendlies Argentinien -

Italien NBA Jazz @ Spurs A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea Premiership Saracens -

Harlequins League One Shrewsbury -

Wimbledon Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 League Two Luton -

Barnet Pro14 Munster -

Scarlets NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra League Two Chesterfield -

Notts Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 League One Portsmouth -

Oxford Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Dienstag gegen die Schweiz um den Einzug ins Viertelfinale. Und um mehr öffentliche Aufmerksamkeit.

Beim Spaziergang am Strand suchten die deutschen Nationalspieler am trainingsfreien Tag ein bisschen Entspannung - und fanden den nächsten Gegner. Schweizer Alphornbläser empfingen sie am Japanischen Meer und stimmten sie auf das wichtigste Spiel seit Jahren ein.

Mehr als drei Millionen Landsleute werden daheim zuschauen, wenn Marcel Goc und Co. in Pyeongchang um den Einzug ins olympische Viertelfinale kämpfen - und um mehr Aufmerksamkeit.

"Du spielst nicht oft vor einem Millionenpublikum", sagte Kapitän Goc vor dem Duell mit dem Erzrivalen am Dienstag (13.10 Uhr MEZ im LIVETICKER), "das macht Olympia aus: Du hast nicht nur die Eishockeyfans, sondern die ganze Welt schaut zu."

Erster Sieg bei Olympia seit 16 Jahren

Nachdem der erste Sieg bei Olympia seit 16 Jahren, das 2:1 nach Penaltyschießen gegen Norwegen, im ZDF ein Fall für 520.000 Frühaufsteher war, rücken die Puckjäger ins Olympia-Hauptprogramm - zwischen Biathlon und Nordischer Kombination.

"Du bist wieder im Blickpunkt, die Sportart blüht auf", sagte DEB-Präsident Franz Reindl dem SID, "es ist eine super Chance." Schon beim unglücklichen 0:1 in der Vorrunde gegen Weltmeister Schweden hatten 2,8 Millionen Zuschauer beim ZDF am frühen Nachmittag eingeschaltet, jetzt überträgt die ARD. "Es ist die Möglichkeit, einen größeren Zuschauerkreis zu begeistern", betonte Reindl.

Und zwar die beste seit zwölf Jahren: 2006 in Turin spielte die deutsche Nationalmannschaft zum letzten Mal zu einer guten Sendezeit - gewann aber nicht ein Spiel. Die vier Niederlagen vier Jahre später in Vancouver sahen mitten in der Nacht nur hartgesottene Fans.

Bei Weltmeisterschaften sitzt vorwiegend die traditionelle Eishockeyklientel vor dem Fernseher - im vergangenen Jahr bei der Heim-WM immerhin bis zu 1,4 Millionen.

"Die beste Werbung ist ein Sieg"

Die einmalige Chance wollen Goc und Co. nutzen. "Die beste Werbung ist ein Sieg", sagte der Mannheimer. Im Viertelfinale am Mittwoch (21.10 Uhr OZ/13.10 MEZ) wartet Weltmeister Schweden - zur selben Sendezeit. Dass im ersten K.o.-Spiel ausgerechnet die Schweiz der Gegner ist, sorgt für zusätzliche Brisanz. "Es ist immer ein Klassiker", meinte Goc. "Ein Riesengegner", ergänzte Reindl.

Die Eidgenossen sind vor allem auch ein sportlich machbarer Gegner. Bei Olympia hat die deutsche Mannschaft zuletzt 1928 gegen die Schweiz verloren (0:1), auch die WM-Bilanz ist mit 14 Siegen, drei Unentschieden und neun Niederlagen positiv.

Die Olympia-Generalprobe gewann die DEB-Auswahl vor zwei Wochen mit 2:1 nach Verlängerung. "Es wird ein Kampf auf Augenhöhe", prognostizierte Reindl.

Der Sieg gegen Norwegen, der erste Olympia-Erfolg seit 2002, soll neue Kräfte freisetzen. "Da ist schon eine Last von den Schultern gefallen", gab Goc zu: "Jetzt wollen wir natürlich mehr." Neues Selbstvertrauen hat er schon gebracht. "Es sind keine Mannschaften da, vor denen wir in Ehrfurcht erstarren müssten", sagte Stürmer Patrick Hager forsch: "Wir können jeden Gegner schlagen."

Wie lange die olympische Durststrecke war, die sie beendeten, wussten die Spieler zunächst nicht. Wenn es um die letzte deutsche Eishockey-Medaille geht, brauchen sie allerdings keine Nachhilfe. Reindl, 1976 bei der Bronze-Sensation in Innsbruck selbst auf dem Eis, ist überzeugt: "Die wissen das."