Harting: "Möchte immer der Beste sein"

Freitag, 26.05.2017

"Ich bin amtierender Olympiasieger. Unter einer Medaille muss ich mir meine Zielstellung nicht setzen. Ich möchte Weltmeister werden", sagte der Berliner bei einer Pressekonferenz vor dem Leichtathletik-Meeting in Dessau (16. Juni): "Man muss immer das Beste aus sich herausholen. Ich möchte immer der Beste sein."

Der Triumph in Brasilien habe sein Leben verändert, sagte Harting. "Mit dem Olympiasieg habe ich mich in gewisser Weise unsterblich gemacht. Ob ich das wollte - keine Ahnung", sagte er. Mit seinen 63,47 m vom Saisoneinstieg in Shanghai rangiert Harting derzeit auf Platz 27 der Weltjahresbestenliste.

