Deutsche Fechter zum WM-Auftakt erfolglos

Bucharest Open Women Single Fr Live WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr Live WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr Live ATP Umag: Viertelfinals Hockey World League Fr Live Australien -

Belgien (Herren) Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr Live ATP Newport: Viertelfinals 1. HNL Fr Live Dinamo Zagreb -

Cibalia MLB Fr Live Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:05 Orioles -

Astros MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand Premier League Asia Trophy Sa 12:00 West Bromwich -

Crystal Palace CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande DAZN ONLY Golf Channel Sa 14:00 Live From The Open -

22. Juli Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Premier League Asia Trophy Sa 14:30 Leicester -

Liverpool ADAC TCR Germany Touring Car Championship Sa 15:15 ADAC TCR: Zandvoort (Rennen 1) Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Premier League Sa 18:30 Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Tag 1 Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem Serie A Sa 21:00 Vitoria -

Chapecoense MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus MLB So 01:10 Reds -

Marlins International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale ADAC TCR Germany Touring Car Championship So 12:00 ADAC TCR: Zandvoort (Rennen 2) ADAC GT Masters So 13:15 ADAC GT Masters: Zandvoort (Rennen 2) CSL So 13:35 Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan DAZN ONLY Golf Channel So 14:00 Live From The Open -

23. Juli World Matchplay So 14:00 World Matchplay: Tag 2 -

Nachmittags-Session Hockey World League So 15:30 USA -

Deutschland (Damen) Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale World Matchplay So 20:30 World Matchplay: Tag 2 -

Abend-Session Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama DAZN ONLY Golf Channel Mo 14:00 Live From The Open -

24. Juli International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 Golf Central Daily -

25. Juli International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

25.Juli Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

26. Juli MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

27. Juli International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand DAZN ONLY Golf Channel Do 14:00 World Long Drive Tour -

2017 Mile High Showdown MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio MLB Fr 03:10 Padres -

Mets Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

28. Juli World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham MLB So 00:10 Tigers -

Astros IndyCar Series So 01:00 Honda Indy 200: Rennen International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

30. Juli CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo MLB So 21:05 Rangers -

Orioles International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

31. Juli Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals

Die deutschen Säbel-Herren um Europameister Max Hartung wurden ihrer Rolle als Mitfavoriten nicht gerecht, Florettfechterin Anne Sauer fehlte dagegen nur ein Sieg zur Überraschungsmedaille: Die deutschen Fechter haben am ersten Entscheidungstag der Heim-WM in Leipzig das erhoffte Edelmetall verpasst und sind leer ausgegangen.

Doch statt den hoch gehandelten Säbelfechtern war die Tauberbischofsheimerin Sauer letztendlich einer Medaille am nächsten. Ungeachtet aller vergangenen Querelen am weltbekannten Fechtzentrum kämpfte sich die 26-Jährige ins Viertelfinale vor - erst dort war die EM-Dritte Ysaora Thibus (Frankreich) beim 8:15 zu stark.

"Das Fazit des Tages ist etwas zwiegespalten. Natürlich haben wir uns bei den Säbel-Herren etwas mehr erhofft, aber Anne hat einen hervorragenden Wettkampf abgeliefert und tolle Gefechte gezeigt", sagte Sportdirektor Sven Ressel.

Forsch und nervenstark präsentierte sich Sauer auf der Planche. Im Achtelfinale gelang ihr sogar das Kunststück, gegen die Südkoreanerin Jeon Hee-Sook einen zwischenzeitlichen 4:9-Rückstand noch aufzuholen. Eine Runde später war Thibus allerdings zu stark.

Zu viele Ablenkungen störten WM-Vorbereitung

Dabei hatte es in den vergangenen Wochen und Monaten viele außersportliche Ablenkungen gegeben. Erst am Donnerstagabend endete ein monatelanger Rechtsstreit mit dem ehemaligen Bundestrainer der Florettfechterinnen. Andrea Magro hatte gegen seine Entlassung geklagt, allerdings vor dem Arbeitsgericht Heilbronn gegen den Verband und den FC Tauberbischofsheim verloren. Der Italiener war dennoch am Freitag als Zuschauer in Leipzig anwesend.

"Es ist schwer einzuschätzen, ob die Vorkommnisse noch eine Rolle gespielt haben, aber ich würde mal spekulieren, dass das bei der einen oder anderen Fechterin noch im Hinterkopf war", sagte Ressel: "Umso besser war der Auftritt von Anne."

Schon zuvor waren alle Medaillenhoffnungen von Hartung und seines Dormagener Vereinskollegen Matyas Szabo innerhalb von nur 33 Minuten beendet. Zunächst verlor Hartung etwas überraschend im Achtelfinale gegen den Ungarn Andras Szatmari 11:15, dann unterlag Szabo ebenfalls mit 11:15 dem Israeli Kostiantyn.

Szabo: Haben uns zu viel vorgenommen

Hätten beide Athleten ihre Achtelfinals gewonnen, wäre einem der beiden Vereinskollegen eine Medaille nicht mehr zu nehmen gewesen. In einem möglichen Viertelfinale wären dann beide gegeneinander um den Einzug ins Halbfinale und die damit verbundene sichere Medaille angetreten.

"Wir haben uns zu viel vorgenommen und waren mit dem Kopf schon im Viertelfinale", sagte Szabo: "Das hat uns das Genick gebrochen." Benedikt Wagner und Richard Hübers waren in der zweiten Runde ausgeschieden. Auch die übrigen Florettfechterinnen verabschiedeten sich früh aus dem Turnier.

Im vergangenen Jahr waren die deutschen Fechter in Rio erstmals seit 36 Jahren ohne olympische Medaille geblieben und haben inzwischen einen Umbruch eingeleitet. Acht der 24 deutschen Starter sind erstmals bei einer WM am Start. Bei der letzten WM in Moskau 2015 hatten Hartung im Einzel und die Säbel-Herren jeweils Bronze gewonnen. Am Samstag geht es bei den Weltmeisterschaften in Leipzig um die Einzelmedaillen im Herrendegen und Damensäbel.