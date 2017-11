Russischer Dopingskandal weiter im Blickpunkt

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Copa del Rey Live Barcelona -

Murcia Premiership Live Rangers -

Aberdeen Ligue 1 Live PSG -

Troyes Premier League Live Stoke -

Liverpool Copa del Rey Live Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio NBA Grizzlies @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. November Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone NBA 76ers @ Celtics Copa Sudamericana Junior -

Flamengo NFL Redskins @ Cowboys NHL Maple Leafs @ Oilers World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. Dezember Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Premiership Northampton -

Newcastle Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica NBA Timberwolves @ Thunder J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 2 A-League Newcastle -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. Dezember Hockey World League Deutschland -

Australien Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Pro14 Munster -

Ospreys Championship Bristol City -

Middlesbrough NBA Clippers @ Mavericks Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Bromwich -

Crystal Palace (DELAYED) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. Dezember Primera División Leganes -

Villarreal ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Super Liga Partizan -

Vojvodina Hockey World League Niederlande -

Argentinien Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Premiership Harlequins -

Saracens Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham BSL Besiktas -

Anadolu Efes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol ACB Real Madrid -

Gran Canaria NFL RedZone -

Week 13 First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille NBA Magic @ Knicks Superliga Boca Juniors -

Arsenal NHL LA Kings @ Blackhawks NFL Eagles @ Seahawks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. Dezember Hockey World League Indien -

Deutschland Serie A Crotone -

Udinese Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 1 Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans NFL Steelers @ Bengals DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. Dezember DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

5. Dezember Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 2 Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. Dezember FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 3 Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. Dezember Indian Super League Chennai -

Kalkutta Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 4 European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NFL Saints @ Falcons NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. Dezember Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas NBA Warriors @ Pistons A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Dezember Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter NBA Wizards @ Clippers Primeira Liga Boavista -

Sporting Glory Kickboxing Glory Redemption Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Dezember Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao NFL RedZone -

Week 14 Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs NFL Ravens @ Steelers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Dezember BSL Anadolu Efes -

Sakarya Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls NFL Patriots @ Dolphins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Dezember DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

12. Dezember Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED)

Neue Anschuldigungen von Grigorij Rodtschenkow, weitere Sperren gegen russische Athleten - aber dennoch mehren sich die Stimmen gegen einen Komplettausschluss der Sport-Großmacht.

Weniger als eine Woche vor der Entscheidung über einen Olympiastart Russlands schlägt der Dopingskandal weiter hohe Wellen. Zumal die gesperrten russischen Athleten sich weigern, ihre bei den Winterspielen in Sotschi gewonnenen Medaillen zurückzugeben.

Rodtschenkow erhöhte mit weiteren Enthüllungen dagegen den Druck vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am kommenden Dienstag.

In zwei eng und von Hand beschriebenen Tagebüchern, welche die New York Times exklusiv einsehen durfte, wird der ehemalige Sportminister und jetzige Vizepremier Witali Mutko zur zentralen Figur der Manipulationen bei den Spielen in Sotschi erklärt.

Laut Rodtschenkows Aufzeichnungen war Mutko bis ins Detail in das russische Doping- und Manipulationssystem eingeweiht. Dies wäre ein weiterer Beweis dafür, dass auch der russische Staat bis in höchste Kreise in den Skandal verwickelt war. Bisher hatte Russland jede staatliche Verwicklung abgestritten. Am Montag hatte die Oswald-Kommission des IOC Rodtschenkow als glaubwürdigen Zeugen eingestuft.

Rodtschenkow notierte kurz vor dem Beginn der Spiele in seinem Tagebuch, dass er Mutko eine Liste mit Dutzenden russischer Sportler überreicht habe, die einen eigens entwickelten Doping-Cocktail erhalten hatten und deren Urinproben während der Spiele gegen sauberen Urin auszutauschen seien.

Auch wegen der Aussagen Rodtschenkows sperrte das IOC am Mittwoch drei weitere Bobsportler lebenslang für Olympia. Darunter in dem Sotschi-Vierten Alexander Kasjanow auch einen der Hauptkonkurrenten der deutschen Bobfahrer im Kampf um Olympiamedaillen in Pyeongchang. Kasjanow hatte am vergangenen Wochenende den Weltcup in Whistler gewonnen. Die Zahl der vom IOC gesperrten russischen Athleten erhöht sich damit auf 22.

Der Bob- und Skeleton-Weltverband IBSF folgte anders als andere internationale Verbände bislang den Entscheidungen des IOC und verhängte gegen die betroffenen Sportler auch provisorische Suspendierungen für den Weltcup. Das galt am Mittwoch auch für Kasjanow und dessen Mitstreiter.

Mit heftiger Kritik reagierte der Anwalt des ebenfalls lebenslang für Olympia gesperrten russischen Skilangläufers Alexander Legkow, der in Sotschi Gold über 50 km gewonnen hatte. "Man hätte sich die Anhörungen ersparen können. Die Kommission hatte bereits ein Urteil, bevor wir die Tür zum Versammlungsraum öffneten", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des deutschen Anwalts Christof Wieschemann.

Kritik am Komplettausschluss

Ungeachtet der Sperren sprachen sich inzwischen der Eishockey-Weltverband IIHF, der Rodel-Weltverband FIL und der Curling-Weltverband WCF gegen einen Komplett-Ausschluss Russlands aus. IIHF-Präsident Rene Fasel bezeichnete die Kollektivstrafe als ungerecht. In dem Fall würde man "viele russische Athleten unfair bestrafen, die nichts mit Doping zu tun haben", sagte der Verbands-Boss. Josef Fendt, deutscher FIL-Präsident, bezeichnete es in der Sport Bild (Mittwochausgabe) als "unfair", wenn saubere Sportler kollektiv bestraft würden.

Auf ihre Medaillen müssen die durch die Sperre der Russen potenziell nachrückenden Sportler warten. Eine Rückgabe durch die russischen Athleten sei vor der Verhandlung der Einsprüche nicht denkbar, teilte das russische Sportministerium am Mittwoch mit.

"Der Bobverband und der Skilanglaufverband sind bereit, vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS zu ziehen", heißt es in der von der Nachrichtenagentur Interfax zitierten Mitteilung. Die Athleten hätten daher "keine Absicht, ihre Medaillen zurückzugeben." Die gesperrte Biathletin Jana Romanowa hatte am Dienstag erklärt, ihre Silbermedaille von Sotschi "eher in die Tonne zu werfen, als sie dem IOC zu geben."