Felix Neureuther beendet Karriere: Sein letztes Rennen, die größten Erfolge und Auszeichnungen

Felix Neureuther hat angekündigt, seine Karriere nach dem heutigen Slalom-Rennen zu beenden. Was ihr alles über seine Karriere wissen müsst und wo ihr sein letztes Rennen verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Felix Neureuther wird seine Latten nach der Saison an die Wand hängen. ''Mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschöne Kapitel Skirennsport zu beenden'', schrieb der 34-Jährige auf seiner Instagram-Seite und bedankte sich bei den Fans für ihren Support in den vergangenen 16 Jahren.

Felix Neureuther: Sein letztes Rennen im TV und Livestream

Den Abschluss der Saison 2018/19 und das letzte Rennen von Neureuther könnt ihr live im ZDF sehen. Beginn ist um 10.30 Uhr. Ihr könnt das Geschehen auch im Livestream verfolgen.

Natürlich ist auch wieder der Liveticker von SPOX für Euch eine Option, um das Rennen verfolgen zu können.

Felix Neureuther: Alter, Eltern

Felix Neureuther wurde am 26. März 1984 in München-Pasing geboren. Seine Eltern sind Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, die beide erfolgreiche Skirennfahrer waren.

Felix Neureuther: Seine größten Erfolge

Sein Debüt im Weltcup-Zirkus gab Neureuther am 4. Januar 2003 beim Riesenslalom in Kranjska Gora (Slowenien). Dort schied er aber im ersten Lauf aus. Das sind seine größten Erfolge:

WM-Gold 2005 (Team)

WM-Silber 2013 (Slalom)

WM-Bronze 2013 (Team)

13 Einzel-Weltcupsiege

zwei Team-Weltcupsiege

ein Europacupsieg

neun Mal deutscher Meister

2004 und 2013 wurde Neureuther mit dem Sportpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet.

Reaktionen auf den Rücktritt von Felix Neureuther

Zahlreiche Sportler reagierten auf den Rücktritt des Skirennfahrers.