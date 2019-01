Biathlon-Weltcup in Oberhof: Der Sprint der Herren heute live im TV, Livestream und Liveticker

Seit Donnerstag läuft der Biathlon-Weltcup in Oberhof, heute gehen die Herren zum Sprint an den Start. Alle wichtigen Informationen zum Wettkampf und wie ihr diesen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, findet ihr bei SPOX.

Am heutigen Freitagmittag um 14.30 Uhr beginnt der 10 km Sprint der Herren in Oberhof. Gegen Johannes Thingens Bö scheint derzeit kein Kraut gewachsen zu sein. Der Norwegen zieht in diesem Winter einsam seine Kreise.

Der Dominator, Martin Fourcade, konnte seine Topform aus den vergangenen Wintern bisher noch nicht abrufen und den deutschen Biathleten fehlte es in der laufenden Saison noch an Konstanz. Benedikt Doll und Arnd Pfeifer konnten aus dem deutschen Team am meisten überzeugen. Deshalb gilt Bö auch beim heutigen Sprint als Favorit auf den Sieg.

Biathlon-Weltcup: Die aktuelle Gesamtwertung der Herren

Platz Name Mannschaft Punkte 1. Johannes Thingnes Bø Norwegen 428 2. Alexander Loginov Russland 312 3. Simon Eder Österreich 266 4. Simon Desthieux Frankreich 266 5. Martin Fourcade Frankreich 263 6. Antonin Guigonnat Frankreich 263 7. Tarjei Bø Norwegen 236 8. Quentin Fillon Maillet Frankreich 235 9. Julian Eberhard Österreich 226 10. Benedikt Doll Deutschland 225

Arnd Pfeiffer aus der deutschen Mannschaft befindet sich derzeit mit 213 Punkten auf Rang zwölf.

Biathlon-Weltcup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Sprint der Herren wird, wie jeder Wettkampf im Biathlon-Weltcup, live im Free-TV übertragen. Der öffentlichrechtliche Sender ZDF zeigt den Weltcup in Oberhof sowohl im TV als auch online im Livestream. Zudem habt ihr die Möglichkeit, den Wettkampf auf Eurosport zu verfolgen oder deren kostenpflichtigen Livestream zu nutzen.

Zusätzlich bietet euch SPOX für alle Rennen einen Liveticker an. Somit seid ihr auch von unterwegs stets erstklassig über den Sprint der Herren und jeden weiteren Wettkampf informiert.

Biathlon-Weltcup 2018/19: Die deutschen Biathleten in Oberhof

Benedikt Doll

Philipp Horn

Johannes Kühn

Erik Lesser

Philipp Nawrath

Arnd Peiffer

Roman Rees

Simon Schempp

David Zobel

