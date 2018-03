Olympiasieger Andreas Wellinger führt DSV-Adler in Lahti auf Platz eins

Abierto Mexicano TELCEL Women Single Live WTA Acapulco: Finale World Championship Boxing Live Deontay Wilder vs Luis Ortiz NCAA Division I Live North Carolina @ Duke NBA Live Celtics @ Rockets World Championship Boxing Live Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin BSL Fenerbahce -

Die deutschen Skispringer um Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) haben den Teamwettbewerb beim Weltcup im finnischen Lahti gewonnen und ihren ersten Mannschaftssieg seit Januar 2017 gefeiert.

Auf der großen WM-Schanze von 2017 setzten sich die DSV-Adler nach acht Sprüngen mit 1124,5 Punkten und 11,3 Zählern Vorsprung, umgerechnet rund sechs Meter, auf Weltmeister Polen (1113,2) durch.

Olympiasieger Norwegen wurde nur Dritter (1082,6), nachdem Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande im ersten Durchgang auf 101,0 m abgestürzt war.

Wellinger, der im Vorjahr in Lahti zweimal Vizeweltmeister geworden war, kam als letzter deutscher Springer auf 124,0 und 127,0 m und büßte jeweils leicht auf Polens Topmann Kamil Stoch (127,5+131,0) ein. Der Gesamtweltcup-Führende Stoch ist der Favorit auf den Sieg im Einzelspringen am Sonntag (15.30 Uhr MEZ im LIVETICKER).

Zuvor hatten Karl Geiger (Oberstdorf/130,0+127,5 m), Markus Eisenbichler (Siegsdorf/125,0+130,0) und Richard Freitag (Aue/121,0+125,5) für eine recht komfortable Führung gesorgt.

Bundestrainer Werner Schuster hatte sein Silberteam von Pyeongchang auf einer Position verändert. Für den Willinger Stephan Leyhe rückte Eisenbichler ins Team, der sich am Freitag mit Platz drei in der Qualifikation zum Einzelspringen angeboten hatte. Leyhe hatte im Vorjahr bei der WM in Lahti entscheidend gepatzt, als das deutsche Team nur Platz vier belegte.