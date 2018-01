Snowboard: Ramona Hofmeister gewinnt Parallelslalom in Bad Gastein

Heineken Open Men Single Live ATP Auckland: Finale Moorilla Hobart International Women Single Live WTA Hobart: Finale NBA Live Warriors @ Bucks Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale BSL Besiktas -

Büyükcekmece NCAA Division I Kansas State @ Kansas NCAA Division I Oregon @ Arizona European Challenge Cup Bordeaux -

Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff -

Toulousain NHL Red Wings @ Blackhawks Liga ACB Barcelona -

Malaga NHL Flames @ Hurricanes NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NCAA Division I Kansas @ West Virginia Champions Hockey League Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder Unibet Masters The Masters: Tag 1

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat den Parallelslalom in Bad Gastein/Österreich gewonnen. Im Finallauf setzte sich die 21-Jährige bei ihrem ersten Weltcuperfolg in dieser Disziplin mit 2,04 Sekunden Vorsprung vor der Russin Jekaterina Tudegeschewa durch. Selina Jörg scheiterte im Viertelfinale und belegte am Ende Rang fünf.

"Das ist Wahnsinn, ein unglaubliches Gefühl. Der Hang liegt mir, es hat mir heute richtig getaugt", sagte Hofmeister über ihren Premierensieg im 19. Rennen.

Amelie Kober verpasste bei ihrer zweiten Weltcup-Teilnahme nach ihrem Sprunggelenksbruch aus dem November das Viertelfinale. Die 30 Jahre alte zweimalige Olympiamedaillen-Gewinnerin erreichte aber zumindest die K.o.-Runde der besten 16 und sicherte sich als 15. wenigstens die halbe Olympia-Norm. Auch Anke Wöhrer (9.), ehemals Kartens und Olympia-Zweite von 2014, Cheyenne Loch (13.) und Melanie Hochreiter (14.) erfüllten die halbe Norm.

Weniger erfolgreich verlief der Wettbewerb aus Sicht der Männer. In Bad Gastein erreichten beim Sieg des Russen Dimitri Loginow nur Patrick Bussler und der bereits im Weltcup siegreiche Alexander Bergmann die K.o.-Runde. Bussler belegte als bester Deutscher Rang fünf, Bergmann schied im Achtelfinale aus und wurde Zwölfter. Stefan Baumeister (21.) fuhr erneut der Norm für Pyeongchang hinterher.

Die Snowboarder müssen eine Platzierung unter den ersten Acht oder zwei unter den ersten 15 im Weltcup nachweisen, um die Norm für die Winterspiele in Südkorea (9. bis 25. Februar) zu erfüllen. Ihre Teilnahme ist darüber hinaus allerdings davon abhängig, ob sie in der Weltrangliste unter den besten 32 stehen. Als nächster Wettbewerb steht am 20. Januar im slowenischen Rogla ein Parallel-Riesenslalom auf dem Programm.