Biathlon: Laura Dahlmeier verpasst Podest bei starker Mannschaftsleistung in Antholz

Laura Dahlmeier hat zum Abschluss der Olympia-Generalprobe beim Weltcup in Antholz ihren vierten Podestplatz in Folge verpasst. Im Massenstart über 12,5 km musste sich die 24-Jährige am Sonntag nach zwei Strafrunden mit Rang fünf zufrieden geben.

Dahinter sorgten Maren Hammerschmidt (Winterberg/1 Strafrunde) auf Platz sechs sowie Franziska Preuß (Haag/1) und Vanessa Hinz (Schliersee/1) auf den Rängen acht und neun für ein starkes Mannschaftsergebnis des Deutschen Skiverbandes.

Ihren zweiten Saisonsieg sicherte sich die dreimalige Olympiasiegerin Darja Domratschewa (Weißrussland/1) vor der Slowakin Anastasiya Kuzmina (3). Die Führende im Gesamtweltcup, die Finnin Kaisa Mäkäräinen, wurde trotz vier Strafrunden Dritte.

Zuvor hatte Dahlmeier in Südtirol nach Platz zwei im Sprint die Verfolgung gewonnen und ihre Medaillenambitionen für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) eindrucksvoll untermauert.

Nach den strapaziösen Heimspielen in Oberhof und Ruhpolding sowie der kraftraubenden Generalprobe in Antholz dürfen sich die deutschen Biathleten nun erst einmal erholen und neue Kräfte sammeln. Vor den Winterspielen findet noch einmal ein mehrtägiges Trainingslager in Hochfilzen statt, ehe am 5. Februar der Flieger nach Südkorea abhebt.