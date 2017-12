"Tournee kann losgehen": Richard Freitag bereit für heißen Kampf im Winter-Wunderland

Mubadala World Tennis Championship Live ATP Abu Dhabi: Tag 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Vorhang auf für die Freitag-Wellinger-Eisenbichler-Show: Die deutschen Skisprung-Stars blasen zum Angriff auf den so ersehnten Sieg bei der Vierschanzentournee.

Im Winter-Wunderland Oberstdorf strahlte Richard Freitag wie ein Schneekönig, mit kindlicher Vorfreude blickte Deutschlands bester Skispringer seiner ersten Vierschanzentournee als Top-Favorit entgegen.

"Was für ein schönes Winterwetter hier. Der Start könnte nicht besser sein", sagte der 26-Jährige beim Blick auf die Schneemassen und grinste breit unter seinem mittlerweile opulenten Schnurrbart: "Jetzt kann es endlich losgehen."

Prachtidyll im verschneiten Oberstdorf

Ein halber Meter Neuschnee hat die Marktgemeinde zur Freude des Weltcup-Spitzenreiters pünktlich zur Qualifikation am Freitag (16.30 Uhr im LIVETICKER) in ein weißes Prachtidyll verwandelt. Ideale Voraussetzungen für einen grandiosen Auftakt am Schattenberg - und die vermeldet auch Freitag selbst: "Ich bin in einer starken, stabilen Form und sehe dem Ganzen mit einem Lächeln entgegen. Wir haben alles für eine gute Tournee getan. Jetzt lasse ich mich überraschen, was die Tage bringen", sagte der dreifache Saisonsieger.

Selten waren die Chancen auf den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald 2001/02 so gut wie bei der 66. Auflage des Wintersport-Klassikers - zumal auch der Weltcup-Zweite Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler seit Wochen in Form sind. "Wir stellen auf dem Papier den Top-Favoriten. Sollte der nicht stechen, haben wir noch einen. Und sollte der nicht stechen, gibt es noch einen Joker", sagte Bundestrainer Werner Schuster: "Es wird ein heißer Kampf."

Freitag: "Kann auf schönen Dreck zusammenspringen"

Freitag präsentierte sich kurz vor dem Auftakt betont locker und entspannt. Zur Pressekonferenz im Zentrum von Oberstdorf war der Sachse in seiner neuen Heimat zu Fuß gekommen. Doch Freitag weiß auch, dass am Schattenberg nicht gerade seine Lieblingsschanze steht. "Ich kann da sehr gut, aber auch richtigen Dreck zusammenspringen. Das hat das Training gezeigt", sagte er. Wohl wahr: Freitags bislang bestes Ergebnis am Schattenberg ist ein neunter Platz.

Auch Team-Olympiasieger Wellinger (22) war bei aller Klasse nie besser als Gesamt-Neunter bei der Tournee, sagt daher: "Mittlerweile weiß ich, was man da alles erleben kann. Das reicht vom Schanzenrekord in der Qualifikation bis Ausscheiden im ersten Durchgang." Die große Kampfansage sparte auch er sich.

Markus Eisenbichler gefällt sich in Verfolgerrolle

Eisenbichler (25), der bei der insgesamt enttäuschenden Vorjahres-Tournee als Siebter bester Deutscher war, gefällt sich wieder in der Joker-Rolle. "Meine Lieblingsschanzen kommen gleich mit Oberstdorf und Garmisch. Im Weltcup bin ich auf hohem Niveau gesprungen, an der fehlenden Konstanz habe ich gearbeitet", sagt der bayrische Urtyp: "Meine Ausgangsposition ist wirklich gut."

Die Siegchance ist groß, die Konkurrenz allerdings auch. Doppel-Weltmeister Stefan Kraft (Österreich), Sieger 2014/15, und Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch (Polen) als Titelverteidiger sprangen zuletzt ebenfalls stark, der Norweger Daniel Andre Tande brennt nach der unglücklich vergebenen Vorjahres-Siegchance auf Revanche. "Wer am Ende gewinnen wird, steht in den Sternen - und den Punkten, die auf dem Papier stehen", sagte Freitag.

Sven Hannawald sieht Freitag als Favorit

Immerhin: Der bislang letzte deutsche Sieger tippt auf Sieger Freitag. "Wenn Richard seine Leistung abruft", sagte Sven Hannawald dem SID, "dann müssen sich alle sehr lang machen."

Vierschanzentournee: Die Sieger der letzten 20 Jahre © getty 1/21 Von Hannawalds historischem Triumph über einen fliegenden Finnen, den Floh vom Fichtelberg und Österreichs Dominanz. SPOX blickt auf die Tournee-Sieger der letzten 20 Jahre zurück © getty 2/21 1997/1998: Kazuyoshi Funaki (Japan). Er siegte auf den ersten drei Schanzen und holte sich vor Sven Hannewald den Titel © getty 3/21 1998/1999: Janne Ahonen (Finnland). Schnappte sich 1999 den ersten seiner insgesamt fünf Tourneesiege © getty 4/21 1999/2000: Andreas Widhölzl (Österreich). Er gewann auf den letzten drei Schanzen und sicherte sich so den Tourneesieg © getty 5/21 2000/2001: Adam Malysz (Polen). Musste sich auf den ersten beiden Schanzen noch geschlagen geben, ehe er in Innsbruck und Bischofshofen triumphierte © getty 6/21 2001/2002: Sven Hannawald (Deutschland). Historisch! Hanni gewann als bislang einziger Athlet alle vier Springen. Da verbeugte sich selbst der 2007 verstorbene Bundestrainer Reinhard Heß © getty 7/21 2002/2003: Janne Ahonen (Finnland). Ihm reichte ein Sieg in Innsbruck, um die Tournee zum zweiten Mal zu gewinnen © getty 8/21 2003/2004: Sigurd Pettersen (Norwegen). Kam ebenfalls auf drei Siege. Peter Zonta war nur in Innsbruck besser © getty 9/21 2004/2005: Janne Ahonen (Finnland). Er knackte fast den Rekord von Sven Hannawald mit den vier Tagessiegen. Doch im letzten Springen landete Ahonen nur auf Platz zwei © getty 10/21 2005/2006: Janne Ahonen (Finnland) und Jakub Janda (Tschechien). Das Duo hatte nach vier Springen jeweils 1081,5 Punkte. Erstmals in der Geschichte der Tournee gab es zwei Sieger © getty 11/21 2006/2007: Anders Jacobsen (Norwegen). Setzte sich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Gregor Schlierenzauer durch © getty 12/21 2007/2008: Janne Ahonen (Finnland). Er holte sich als erster Skispringer den fünften Gesamtsieg. Erstmals wurden zwei Springen in Bischofshofen ausgetragen, Innsbruck (zu viel Wind) fiel aus © getty 13/21 2008/2009: Wolfgang Loitzl (Österreich). Loitzl gewann gleich drei der vier Springen © getty 14/21 2009/2010: Andreas Kofler (Österreich). Ihm reichte für den Gesamtsieg ein erster Platz in Oberstdorf, in den anderen drei Wettbewerben landete er nicht auf dem Podest © getty 15/21 2010/2011: Thomas Morgenstern (Österreich). Morgi ließ Simon Ammann (SUI) und Tom Hilde (NOR) hinter sich © getty 16/21 2011/2012: Gregor Schlierenzauer (Österreich). Der 23-Jährige gewann in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen und bescherte den Österreichern den vierten Titel in Folge © getty 17/21 2012/13: Gregor Schlierenzauer (Österreich). Der Dominator wiederholte seinen Triumph bei der Vierschanzentournee dank Siegen in Innsbruck und Bischofshofen © getty 18/21 2013/14: Thomas Diethart (Österreich). Der Sensationssieger kam aus dem Nichts und gewann sowohl in Garmisch als auch in Bischofshofen © getty 19/21 2014/15: Stefan Kraft (Österreich). Der 22-Jährige setzte sich vor seinem Landsmann Michael Hayböck und Peter Prevc durch © getty 20/21 2015/16: Peter Prevc (Slowenien): Während Severin Freund noch den Auftakt in Oberstdorf gewann, ließ Prevc seinen Gegnern in den restlichen drei Springen keine Chance © getty 21/21 2016/17: Kamil Stoch (Polen). Polen feierte mit Stoch und Piotr Zyla einen Doppelsieg, Daniel-Andre Forfang stürzte beim allerletzten Sprung und wurde nur Dritter

Freitags Glücks-Schnäuzer dürfte es dann wohl keinesfalls vor Olympia an den Kragen gehen. "Ein paar Freunde und ich haben beschlossen, das Ding so lange zu tragen, wie es geht", sagte der derzeit bekannteste Bartträger des deutschen Wintersports am Donnerstag: "Wie lange wir das vor dem Spiegel aushalten, werden wir dann sehen."