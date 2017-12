Althaus triumphiert in Lillehammer

Pro14 Live Munster -

Ospreys NBA Live Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves Basketball Champions League Enisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins

Traumtag für das deutsche Skispringen: Katharina Althaus hat den Weltcup im norwegischen Lillehammer gewonnen und keine 45 Minuten nach dem Sieg von Richard Freitag im russischen Nischni Tagil den DSV-Doppelschlag perfekt gemacht.

Bei ihrem zweiten Karriere-Erfolg verwies die 21-Jährige die Norwegerin Maren Lundby auf Platz zwei. Lundby hatte das erste Springen am Freitag vor Althaus gewonnen.

Mit 271,7 Punkten und Sprüngen auf 98,5 sowie 93,0 m hielt Althaus dem Angriff von Lundby im zweiten Durchgang stand. Dritte wurde mit deutlichem Rückstand die Japanerin Yuki Ito.

Svenja Würth belegte einen starken fünften Platz, Olympiasiegerin und Weltmeisterin Carina Vogt musste sich nach Rang drei am Freitag diesmal mit Platz sieben zufrieden geben.

Juliane Seyfarth als Zwölfte und Gianina Ernst als 14. rundeten das starke deutsche Abschneiden ab.

Althaus zieht mit Vogt gleich

Althaus, die mit ihrem zweiten Weltcupsieg mit Vogt gleichzog, hatte ihren ersten Erfolg im Februar 2017 im slowenischen Ljubno gefeiert. Damals lag sie bei einem denkwürdigen deutschen Dreifach-Triumph vor Vogt und Würth.

Am Sonntag treten die 30 besten Springerinnen der ersten beiden Tage in Lillehammer von der Großschanze an. Im Weltcup geht es danach am 16./17. Dezember in Hinterzarten/Schwarzwald weiter.