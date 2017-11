Hörmann glaubt an sichere Winterspiele

NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 1 Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 2 Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn

DOSB-Präsident Alfons Hörmann glaubt trotz wieder steigender Spannungen zwischen Nordkorea und den USA an sichere Olympische Winterspiele in Pyeongchang. "Ich gehe davon aus, dass die Region rund um den Zeitpunkt Olympischer und Paralympischer Spiele so sicher sein wird, dass sich dort keine Fragezeichen mehr ergeben", teilte Hörmann auf SID-Anfrage mit. Die Spiele sollen vom 9. bis 25. Februar kommenden Jahres stattfinden.

Der DOSB vertraue den Experten von IOC, Auswärtigem Amt, dem Bundeskriminalamt und der deutschen Botschaft in Südkorea, "mit denen wir seit Wochen in ständigem Austausch sind und gemeinsam die Lage sehr aufmerksam beobachten", sagte Hörmann. Momentan gebe es von dieser Seite keine Bedenken.

Hörmann betonte, dass für den DOSB "die Sicherheit für das gesamte Team Deutschland an oberster Stelle" stehe. Man sehe auch als wichtiges Signal, sagte Hörmann, "dass jüngst die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Resolution zum Olympischen Frieden noch rechtzeitig vor diesen Spielen einmütig verabschiedet hat, zumal diese auch von Nordkorea und den USA mitgetragen wird". Man werde weiterhin "täglich daran arbeiten, unserer besonderen Verantwortung in diesem Thema gerecht zu werden".

Zuletzt hatten auch deutsche Athleten vermehrt einen Verzicht auf die Winterspiele erwogen, die unweit der Grenze zwischen Nord- und Südkorea stattfinden sollen. Ein erneuter Start einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete hatte am Mittwoch weltweite Proteste ausgelöst. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un erklärte, nun mit den Waffen auch Städte im gesamten Gebiet der USA erreichen zu können.