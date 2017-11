Lochner gewinnt - Walther nur Neunter

ACB Andorra -

Weltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) hat den deutschen Viererbobs auch im zweiten Weltcup-Rennen der Olympiasaison einen Sieg gesichert. Der 27-Jährige gewann am Samstag auf der US-Bahn in Park City hauchdünn vor Lokalmatador Codie Bascue (0,05 Sekunden zurück) und dem Briten Bradley Hall (0,12).



Francesco Friedrich, bei der Heim-WM 2017 zeitgleich mit Lochner Vierer-Weltmeister, wurde Vierter (0,16). Nico Walther (beide Oberbärenburg) belegte nur den neunten Platz (0,32). Das erste Vierer-Rennen des Winters am Freitag hatte Walther noch gewonnen.

Knapp drei Monate vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) zeigen die deutschen Bobs damit weiter großes Potenzial bei noch großen Leistungsschwankungen. Vor eine Woche hatte Walther in Lake Placid bereits für einen deutschen Sieg im Zweier gesorgt. Auch die Frauen sind gut unterwegs. So fuhr Stephanie Schneider (Oberbärenburg) in Park City auf einen beachtlichen vierten Platz, schon in Lake Placid hatte sie mit Rang drei überrascht.