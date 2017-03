Eisenbichler fliegt in Planica deutschen Rekord

Samstag, 25.03.2017

In der "ewigen" Bestenliste, die seit dem vorigen Samstag der österreichische Weltrekordler Stefan Kraft mit in Vikersund erzielten 253,5 m anführt, rückte Eisenbichler auf Platz acht vor.

Der Norweger Robert Johansson, der in der Vorwoche mit 252,0 m in Vikersund für weniger als eine Stunde den Weltrekord gehalten hatte, erzielte in der Probe mit 250,0 einen neuen Schanzenrekord auf der Letalnica, den im Wettkampf zunächst Kraft (251,0) und kurz darauf Stoch (251,5) weiter steigerten. Die alte Bestmarke hatte Lokalmatador Peter Prevc (248,5) gehalten.

Die "ewige" Bestenliste im Skifliegen:

1. Stefan Kraft (Österreich) 253,5 m Vikersund 2017

2. Robert Johansson (Norwegen) 252,0 m Vikersund 2017

3. Anders Fannemel (Norwegen) 251,5 m Vikersund 2015

Kamil Stoch (Polen) 251,5 m Planica 2017

5. Peter Prevc (Slowenien) 250,0 m Vikersund 2015

6. Andreas Stjernen (Norwegen) 249,0 m Vikersund 2016

7. Kenneth Gagnes (Norwegen) 248,5 m Vikersund 2016

8. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 248,0 m Planica 2017

9. Johan Remen Evensen (Norwegen) 246,5 m Vikersund 2011

10. Piotr Zyla (Polen) 245,5 m Vikersund 2017

Johann Andre Forfang (Norwegen) 245,5 m Vikersund 2017

12. Severin Freund (Rastbüchl) 245,0 m Vikersund 2015

Andreas Wellinger (Ruhpolding) 245,0 m Vikersund 2017

