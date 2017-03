Ihle Dritter beim Weltcup-Finale

Samstag, 11.03.2017

Joel Dufter als zweiter deutscher Starter wurde in 1:09,77 guter Achter.

"Ich habe mit dem Podestplatz geliebäugelt", sagte Ihle im ZDF. Trotz des Medaillengewinns störte sich der Sprinter am verpassten Top-3-Resultat im 1000-m-Gesamtweltcup, das er um nur vier Punkte verfehlte: "Das ärgert mich."

Ihle hatte den kleinen Dämpfer aus dem vorherigen 500-m-Lauf rechtzeitig zum Start des 100-m-Rennens bestens weggesteckt. In 35,12 Sekunden war der WM-Zweite über die Kurzdistanz Sechster geworden und damit auch im Gesamtweltcup vom dritten auf den sechsten Rang abgerutscht.

Am Sonntag hat Ihle aber noch die Möglichkeit, sich mit einer guten Zeit im zweiten 500-m-Lauf im Ranking noch zu verbessern.

"Mit dem Rennen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Dass es leider nur zum sechsten Platz gereicht hat, ist schade", sagte Ihle im ZDF nach seinem ersten Auftritt in Stavanger. Die Bestzeit lief der Niederländer Dai Dai Ntab (34,93).

Pechstein verpasst Podest

Claudia Pechstein ließ ihre erste Podestchance ungenutzt. In der Teamverfolgung belegte die fünfmalige Olympiasiegerin an der Seite von Bente Kraus und Gabriele Hirschbichler in 3:03,93 Minuten den vierten Platz. Der Sieg ging an Japan (3:00,60). Nur die besten vier Teams hatte sich für das Weltcup-Finale qualifiziert. Pechstein kämpft am Samstag über 3000 m noch um die Verteidigung des dritten Platzes im Gesamtweltcup.

Der Wettkampf hatte ursprünglich im russischen Tscheljabinsk stattfinden sollen. Als Konsequenz aus dem zweiten Teil des McLaren-Reports zum staatlich geförderten Doping hatte der Weltverband ISU den Wettkampf Russland entzogen und nach Norwegen vergeben.

