Dahlmeier Vierte in der Verfolgung

Sonntag, 15.01.2017

Den Sieg sicherte sich wie im Sprint die Finnin Kaisa Mäkäräinen, die eine Strafrunde drehen musste und im Ziel 1:00,9 Minuten vor der Gesamtweltcup-Führenden Gabriela Koukalova (Tschechien/2) lag. Dritte wurde Marie Dorin-Habert (+1:23,1/3) aus Frankreich.

Anstatt die Verfolgung der laufstarken Mäkäräinen aufzunehmen, musste sich Dahlmeier nach zwei Schießfehlern gleich im ersten Anschlag zunächst nach hinten orientieren. Spätestens mit dem dritten Fehlschuss war Platz eins für die dreimalige Saisonsiegerin unerreichbar, eine weitere Strafrunde später war auch das Podest vergeben.

In der kommenden Woche steht für die Skijäger in Antholz die WM-Generalprobe auf dem Programm. Neben den langen Einzelrennen am Donnerstag und Freitag finden am Wochenende die Massenstarts sowie die Staffeln statt.

