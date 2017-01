Frenzel setzt in Lahti deutsche Siegesserie fort

Samstag, 07.01.2017

Es war der achte deutsche Erfolg im achten Wettkampf der Saison.

Weltmeister Johannes Rydzek verlor trotz Platz drei seine Führung im Gesamtweltcup an Frenzel. Fabian Rießle als Siebter und Björn Kircheisen auf Rang zehn rundeten das gute deutsche Mannschaftsergebnis beim ersten Wettkamf im Jahr 2017 ab. Weltcup-Rekordsieger Hannu Manninen gab derweil ein solides Comeback. Der 38 Jahre alte Finne kam in seinem ersten Wettbewerb seit sechs Jahren auf Rang 18 (+1:56,9).

Frenzel war nach einem Sprung auf 125,5 m als Zweiter 1:06 Minuten hinter dem führenden Norweger Jarl Magnus Riiber in den 10-km-Langlauf gegangen. Nach sechs Kilometern hatte der viermalige Gesamtweltcup-Sieger das 19 Jahre alte Supertalent eingeholt und lief letztlich ungefährdet zu seinem insgesamt 35. Weltcupsieg. Am Sonntag steht in Lahti ein weiterer Einzel-Wettkampf auf dem Programm.

