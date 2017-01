Deutsche Starterinnen auf Rang zehn und elf

Freitag, 06.01.2017

Den Sieg holte sich Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada. Sie übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung von der US-Amerikanerin Jamie Greubel Poser. Jamanka liegt in der Gesamtwertung auf Rang zwölf, sie hatte allerdings auf den Start beim zweiten Weltcup in Lake Placid verzichtet.