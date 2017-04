Schwerin gewinnt erstes Playoff-Finale

Mittwoch, 19.04.2017

Der zehnmalige Titelträger setzte sich in eigener Halle gegen den MTV Stuttgart mit 3:1 (25:22, 19:25, 27:25, 25:23) durch.

Spiel zwei der "best of five"-Serie findet am Samstag (19.30 Uhr) in der Halle des MTV statt, der im Halbfinale Titelverteidiger Dresdner SC ausgeschaltet hatte.

