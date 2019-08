UFC 241: Daniel Cormier vs. Stipe Miocic heute live im Stream

Vor über einem Jahr besiegte Daniel Cormier Stipe Miocic bei UFC 226 und wurde so zum UFC Champion im Schwergewicht. Nun stehen sich Cormier und Miocic erneut in einem Kampf um den Titel gegenüber. Wie Ihr die Gala live schauen könnt, erfahrt Ihr hier.

Cormier vs. Miocic 2: So verlief die erste Begegnung

Am 7. Juli 2018 trafen Daniel Cormier und Stipe Miocic bei UFC 226 zum ersten Mal aufeinander - damals noch mit umgekehrten Vorzeichen. Stipe Miocic ging als UFC Heavyweight Champion in den Fight, Daniel Cormier war der Herausforderer.

Das Besondere: Cormier ging als amtierender Champion der Halbschwergewichtsklasse in den Kampf. Bei einem Sieg würde er also nach Conor McGregor zum zweiten Kämpfer der UFC-Geschichte, der gleichzeitig in zwei verschiedenen Gewichtsklasse Champion ist, avancieren.

Entsprechend motiviert ging Cormier in den Kampf und konnte diesen auch schnell beenden. Nach 4:33 Minuten besiegte er Stipe Miocic via KO und konnte sich Doppel-Champion nennen.

Den Gürtel der Halbschwergewichtsklasse hat Cormier mittlerweile abgelegt. Die Begründung: Er wolle sich voll und ganz auf die Herausforderungen im Schwergewicht zu fokussieren.

Cormier vs. Miocic 2 - Diese Kämpfe erwarten Euch bei UFC 241:

Ausgetragen wird UFC 241 im Honda Center in Anaheim, Kalifornien. Die Arena ist die Heimstätte des NHL-Teams der Anaheim Ducks. Das Event startet um 4 Uhr morgens in der Nacht vom Samstag auf Sonntag.

DAZN bietet für UFC 241 zwei verschiedene Tonspuren an. Ihr könnt zwischen dem deutschen Kommentar von Mark Bergmann und Andreas Kraniotakes und dem englischen Originalkommentar wählen.

Nicht nur der Hauptkampf zwischen Cormier und Miocic verspricht Spannung, auch der Fight zwischen Anthony Pettis und Nate Diaz dürfte zu einer brisanten Angelegenheit werden. Folgende Kämpfe erwarten euch bei UFC 241:

Gewichtsklasse Schwergewicht Daniel Cormier (USA) Stipe Miocic (USA) Weltergewicht Anthony Pettis (USA) Nate Diaz (USA) Mittelgewicht Yoel Romero (Kuba) Paulo Costa (Brasilien) Federgewicht Gabriel Benitez (Mexiko) Sodiq Yusuff (Nigeria) Mittelgewicht Derek Brunson (USA) Ian Heinisch (USA)

