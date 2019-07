UFC 239: Jon Jones vs. Thiago Santos heute live im TV und Livestream

Bei UFC 239 verteidigt Jones in Las Vergas seinen Halbschwergewichts-Titel gegen den Brasilianer Thiago Santos. SPOX verrät euch, wo und wann ihr den Kampf heute live im TV und Livestream verfolgen könnt und welche Kämpfe sonst noch anstehen.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat von DAZN und verfolge UFC 239 kostenlos!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Jon Jones vs. Thiago Santos: Wer ist Favorit?

Skandale pflastern seinen Weg, aber für viele Experten ist Jon Jones der derzeit beste UFC-Fighter überhaupt. Der 31-Jährige hat seine letzten zwei Kämpfe überzeugend gewonnen, darunter war ein Knockout des Schweden Alexander Gustafsson im März. Sollte "Bones" Jones auch diese Aufgabe lösen, hoffen viele Fans auf einen Rückkampf gegen Daniel Cormier: Im Anschluss an den Kampf im Juli 2017 war Jones positiv getestet worden. Ein Aufstieg ins Schwergewicht könnte eine reizvolle Aufgabe sein.

Der 35 Jahre alte Thiago Santos ist gegen Jones Außenseiter, chancenlos ist der erfahrene K.o.-Künstler aber ganz sicher nicht. Besonders die Kicks des "Sledgehammer" sind gefährlich. Santos kämpfte zunächst im Weltergewicht und dann im Mittelgewicht. Es ist sein vierter Kampf, seit er im September 2018 erstmals im Halbschwergewicht antrat.

Co-Headliner: Amanda Nunes vs. Holly Holm

Auch die Damenkonkurrenz hat einen spannenden Kampf anzubieten. Amanda Nunes, Championesse im Federgewicht, verteidigt ihren Gürtel gegen die frühere Titelträgerin Holly Holm. Nunes schockte die MMA-Welt im vergangenen Dezember, als sie Cris Cyborg bei UFC 232 in nur 51 Sekunden ausknockte und sich so den Titel sicherte.

UFC 239 - Jones vs Santos: Datum, Uhrzeit, Ort

In der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag findet die UFC Fight Night in der T-Mobile-Arena in Nevada, Los Angeles, statt. Angesetzt ist der Kampf auf 4 Uhr deutscher Zeit. Die 37 Jahre alte Holly Holm ist ihrerseits für den vielleicht größten Upset der UFC-Geschichte bekannt: 2015 besiegte sie sensationell die bis dahin noch ungeschlagene Ronda Rousey.

Jones vs. Santos heute live im TV und Livestream

Im Fernsehen gibt es das Spektakel nicht zu sehen. Die Übertragungsrechte an den UFC-Events hat sich DAZN gesichert. Um 4 Uhr beginnt die Übertragung beim Streaminganbieter mit folgendem Personal:

Kommentatoren: Walandi Tsanti und Andreas Kraniotakes

Neben der UFC überträgt DAZN weitere Box-Events. Dazu hat der Streamingdienst unter anderem reichlich Fußball, Basketball, Tennis und Motorsport im Programm. Zum Besipiel zeigt DAZN die Entscheidungen der Frauen-WM und Copa America live. Und das alles für nur 9,99 Euro im Monat.

UFC 239: Die Main Card im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Halbschwergewicht Jon Jones Thiago Santos Bantamgewicht, Frauen Armanda Nunes Holly Holm Weltergewicht Jorge Masvidal Ben Askren Halbschwergewicht Luke Rockford Jan Blachowicz Weltergewicht Diego Sanchez Michael Chiesa

Jones vs. Santos: Vorschau

Die Fighter im Vergleich: