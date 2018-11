UFC 230 heute live: Daniel Cormier vs. Derrick Lewis – Termin, Livestream, TV-Übertragung

Heute Nacht kommt es zum Duell um den UFC-Schwergewichtstitel zwischen Daniel Cormier und Derrick Lewis. Bei SPOX bekommt ihr alle Informationen zum Livestream und erfahrt wo und wann die Partie stattfindet.

Der Hauptkampf des UFC-230-Events ist das Duell zwischen Cormier und Lewis.

UFC 230: Wo und wann kämpft Cormier gegen Lewis?

Der Kampf findet in der heutigen Nacht zum Sonntag um 3 Uhr morgens statt. Daniel Cormier verteidigt seinen Schwergewichtstitel im Madison Square Garden in New York.

UFC 230 Daniel Cormier vs. Derrick Lewis im TV und im Livestream

Der Kampf zwischen Daniel Cormier und Derrick Lewis kann nicht im deutschen Free-TV verfolgt werden. DAZN konnte sich allerdings die Übertragungsrechte sicher und zeigt das Duell ab 3 Uhr.

UFC 230: Daniel Cormier und Derrick Lewis im Vergleich

Daniel Cormier Derrick Lewis Spitzname DC The Black Beast Alter 39 33 Nationalität USA USA Größe 1,80m 1,91m Reichweite 180cm 201cm Gewicht 112kg 120kg MMA Kämpfe Gesamt 23 27 Siege 21 21 Niederlagen 1 5

UFC 230: Das ist die gesamte Main Card