UFC 230: Daniel Cormier vs. Derrick Lewis - Termin, Livestream, TV-Übertragung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verteidigt Daniel Cormier seinen UFC-Schwergewichtstitel gegen Derrick Lewis. Hier erfahrt ihr, wann das Aufeinandertreffen stattfindet und wo ihr den Kampf im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Das Aufeinandertreffen zwischen Cormier und Lewis im Octagon ist der Hauptkampf des UFC-230-Events.

UFC 230: Wo und wann kämpft Cormier gegen Lewis?

Cormier verteidigt seinen Titel in der Nacht von Samstag, den 3. auf Sonntag, den 4. November. Austragungsort ist der legendäre Madison Square Garden in New York. Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt der Kampf hierzulande um rund 3 Uhr morgens.

UFC 230 Daniel Cormier vs. Derrick Lewis im TV und im Livestream

Der Kampf zwischen Daniel Cormier und Derrick Lewis wird in Deutschland nicht im Free-TV ausgestrahlt.

DAZN hat sich die Übertragungsrechte gesichert und überträgt ab Sonntagmorgen um 3 Uhr morgens vom Event. Der Streamingdienst hat neben Kämpfen der UFC auch viele weitere Sporthighlights im Programm: DAZN bietet beispielsweise Events aus den Bereichen Boxen, Fußball, Basketball, Football, Darts oder Baseball an. Die Kosten betragen 9,99 Euro monatlich, davor könnt ihr DAZN kostenfrei einen Monat lang testen.

UFC 230: Daniel Cormier und Derrick Lewis im Vergleich