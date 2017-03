MMA: Fedor vs. Mitrione jetzt im Juni

Mittwoch, 22.03.2017

Das vermeldeten MMA-Verantwortliche gegenüber der New York Post. Der Kampf wird somit im Rahmen von Bellator 180 am 24. Juni in New York stattfinden, es ist das Bellator-Debüt für Emelianenko. Der 40-jährige Altmeister hatte zwischen 2012 und 2015 seine Karriere eigentlich schon beendet, kam dann aber zurück und hat jetzt fünf Kämpfe in Folge gewonnen.

Ursprünglich war sein Bellator-Debüt für Bellator 172 im Februar geplant. Doch nur wenige Stunden vor dem Kampf erfolgte die Absage - Mitrione war mit Nierensteinen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Alles zur UFC