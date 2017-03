Nguyen Weltcup-Zweiter am Barren

Sonntag, 26.03.2017

Nguyens Vereinskollege Felix Remuta überraschte mit Rang vier beim Sprung, Christopher Jursch aus Cotttbus wurde am Reck Siebter. Deutsche Kunstturnerinnen waren nicht am Start. Die knapp 42 Jahre alte Usbekin Oksana Chusovitina gewann die Sprung-Konkurrenz, von 2006 bis 2012 war sie für den Deutschen Turner-Bund an die Geräte gegangen.

