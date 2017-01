Davis Cup: Deutschland - Belgien live auf DAZN!

Freitag, 27.01.2017

Das DAZN-Programm ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangbar. Allerdings gibt es für Events der ATP-Tour sowie Davis Cup- und Fed Cup-Begegnungen eingeschränkte Medienrechte. Beachten Sie deshalb die Angabe "empfangbar in..." in der Programmtabelle.

WTA

Datum Turnier* empfangbar in... 30. Januar bis 5. Februar 2017 WTA St. Petersburg Ladies Trophy Deutschland, Österreich, Schweiz

Davis Cup - World Cup 1. Runde, Frankfurt/Main

Datum World Cup 1. Runde empfangbar in... Freitag, 3. Februar, 14 Uhr Deutschland - Belgien Deutschland, Österreich, Schweiz Samstag, 4. Februar, 13 Uhr Deutschland - Belgien Deutschland, Österreich, Schweiz Sonntag, 5. Februar, 13 Uhr Deutschland - Belgien Deutschland, Österreich, Schweiz

Davis Cup - World Cup 1. Runde, Birmingham/Alabama

Datum World Cup 1. Runde empfangbar in... Freitag, 3. Februar, 22 Uhr USA - Schweiz Deutschland, Österreich, Schweiz Samstag, 4. Februar, 21 Uhr USA - Schweiz Deutschland, Österreich, Schweiz Sonntag, 5. Februar, 18 Uhr USA - Schweiz Deutschland, Österreich, Schweiz

*das Programm wird laufend aktualisiert