US Open: Alexander Zverev gegen Diego Schwartzman heute im LIVE-TICKER

Im Achtelfinale der US Open trifft Alexander Zverev heute Abend auf den Argentinier Diego Schwartzman. Hier könnt ihr die Partie des 22-jährigen Deutschen im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

US Open, Achtelfinale: Alexander Zverev gegen Diego Schwartzman heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Anders sah das bei Schwartzman aus: Die Nummer 20 der Setzliste verlor noch keinen einzigen Satz und besiegte auf dem Weg ins Achtelfinale Robin Haase, Jahor Herassimau und Tennys Sandgren glatt.

Vor Beginn: Zverevs Weg in sein erstes US Open-Achtelfinale war durchaus steinig. In den Runden eins und zwei ging der gebürtige Hamburger über die volle Distanz, in Runde drei gegen Aljaz Bedene reichten immerhin vier Sätze (drei davon endeten im Tiebreak).

Vor Beginn: Das Match ist derzeit für 19.30 Uhr angesetzt. Da jedoch zuvor um 18 Uhr Naomi Osaka und Belinda Bencic im Einsatz sind, kann sich der Beginn auch noch um ein paar Minuten verschieben.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker der Achtelfinal-Begegnung zwischen Alexander Zverev und dem Argentinier Diego Schwartzman.

© getty

US Open: Zverev gegen Schwartzman heute live im TV und Livestream

Das volle Paket US Open erhaltet ihr auf DAZN im Eurosport-Channel. Dort könnt ihr alle Spiele, die auf Eurosport 1 und 2 zu sehen sind, mit eurem DAZN-Abonnement verfolgen. Ein solches kann für einen Monat kostenlos getestet werden und kostet anschließend 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Ebenso wird das Spiel von Eurosport im Free-TV gezeigt. Der Sportsender bietet zudem im kostenpflichtigen Eurosport Player einen Livestream von nahezu allen Plätzen der Anlage in Flushing Meadows an.

US Open: Das Tagesprogramm in der Übersicht

Aus deutscher Sicht ist heute nicht nur Zverev im Einsatz: Julia Görgen trifft auf Donna Vekic und darf sich durchaus Chancen auf den Viertelfinaleinzug ausrechnen. Ihre potentielle Gegnerin wird im Spiel Naomi Osaka gegen Belinda Bencic ermittelt.

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 17 Uhr Donna Vekic Julia Görges 18 Uhr Naomi Osaka Belinda Bencic 20.30 Uhr Kristie Ahn Elise Mertens 03 Uhr (Montagnacht) Taylor Townsend Bianca Andreescu Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 18.30 Uhr Andrei Rublev Matteo Berrettini 19.30 Uhr Alexander Zverev Diego Schwartzman 23 Uhr Gael Monfils Pablo Andujar 01 Uhr (Montagnacht) Marin Cilic Rafael Nadal

US Open: Der Terminplan bis zum Finale

Bereits am Dienstag steht die Runde der besten Acht auf dem Programm. Am kommenden Wochenende - am Samstag bei den Damen, am Sonntag bei den Herren - werden dann die Sieger des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres ermittelt.