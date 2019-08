US Open: Daniil Medvedev verärgert Publikum mit Mittelfinger und provozierendem Interview

Der russische Tennisprofi Daniil Medvedev hat auf dem Weg ins Achtelfinale der US Open den Unmut des New Yorker Publikums auf sich gezogen. Die Nummer fünf der Welt verärgerte die Zuschauer beim 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 in der dritten Runde gegen den Spanier Feliciano Lopez unter anderem mit einer Mittelfinger-Geste und einem provozierenden Interview nach dem Spiel.

Im ersten Satz hatte Medvedev, der im Achtelfinale auf den deutschen Qualifikanten Dominik Köpfer (Furtwangen) trifft, einem Ballkind das ihm dargereichte Handtuch rüde aus der Hand gerissen.

Als er dafür eine Verwarnung vom Schiedsrichter erhielt, warf der 23-Jährige seinen Schläger auf den Court und tippte sich mit dem Mittelfinger an die Stirn. Die Szene wurde auf den Videoleinwänden des Louis-Armstrong-Stadiums gezeigt, Medvedev erntete Buhrufe der Zuschauer und hatte diese für den Rest der Partie gegen sich.

Nach dem Spiel schoss der Russe im Court-Interview zurück. "Ich danke euch. Eure Energie hat mir den Sieg gebracht", rief Medvedev dem Publikum unter lauten Buhrufen zu: "Wenn ihr heute Nacht schlafen geht, sollt ihr wissen, dass ich nur wegen euch gewonnen habe."

Anschließend ruderte Medvedev aber zurück. "Ich kann nur sagen, dass ich an mir arbeite und ich mich nächstes Mal hoffentlich bessern werde", sagte er. Bei Lopez und dessen Coach habe er sich entschuldigt.