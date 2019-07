Wimbledon Tag 5 heute live: Im TV, Livestream und im Liveticker

An Tag 5 dürfen sich alle Wimbledon-Fans auf ein spannendes und ereignisreiches Tennis-Programm freuen. Im Einsatz ist unter anderem Titelverteidiger Novak Djokovic. SPOX gibt euch einen Überblick zu den anstehenden Drittrunden-Matches im Herren- und Damen-Einzel. Außerdem gibt's hier alle Infos zur Live-Übertragung im TV und Stream.

Auch der gestrige Donnerstag lief aus deutscher Sicht alles andere als erfreulich. Neben Laura Siegemund und Dominik Köpfer ist auch Titelverteidigerin Angelique Kerber überraschend ausgeschieden. Damit ruhen alle deutschen Hoffnungen in Wimbledon nun auf Jan-Lennard Struff und Julia Görges, die heute jedoch nicht auf dem heiligen Rasen ran müssen.

Wimbledon 2019, 3. Runde: Duelle am fünften Tag im Überblick

Sowohl auf dem Centre Court als auch auf Court 1 und 2 ist heute mit hochklassigem und spannendem Rasen-Tennis zu rechnen. Den Anfang auf dem Centre Court macht der an vier gesetzte, aufschlagstarke Kevin Anderson. Der Südafrikaner trifft ab 14 Uhr deutscher Zeit auf den Argentinier Guido Pella.

Novak Djokovic spielt sein heutiges Drittrunden-Match gegen den Polen Hubert Hurkacz ausnahmsweise nicht auf dem Centre Court, sondern auf Court No. 1.

Bei den Damen kommt es heute unter anderem zum Top-Duell zwischen Simona Halep und Viktoria Azarenka. Zudem bekommt es Wimbledon-Favoritin Karolina Pliskova mit der Taiwanesin Su-Wie Hsieh zu tun.

Alle Matches auf dem Centre Court und auf Court 1 im Überblick:

Startzeit Spieler 1 Spieler 2 Austragungsort Liveticker 14.00 Uhr K. Anderson G. Pella Centre Court Liveticker ca. 16.00 Uhr S. Halep V. Azarenka Centre Court - ca. 17.30 Uhr P. Hercog C. Gauff Centre Court Liveticker 14.00 Uhr S-W. Hsieh Ka. Pliskova Court 1 - ca. 15.30 Uhr N. Djokovic H. Hurkacz Court 1 Liveticker ca. 17.30 Uhr F. Auger-Aliassime U. Humbert Court 1 Liveticker

Wimbledon, 3. Runde heute live: Übertragung der Matches im TV

Wimbledon ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das nicht von Eurosport übertragen wird. Um die komplette TV-Coverage von der Church Road kümmert sich erneut der Bezahlsender Sky, sodass ihr nahezu alle Matches beim Pay-TV-Anbieter sehen könnt.

Mit den ersten Vorberichten zum fünften Turnier-Tag geht es am späten Vormittag los. Ab 11.45 Uhr geht der Pay-TV-Sender insgesamt auf fünf Kanälen von Sky Sport live auf Sendung. Die Live-Konferenz läuft auf Sky Sport 1, während alle Matches vom Centre Court auf Sky Sport 2 übertragen werden.

Wimbledon Championships 2019 heute im LIVESTREAM

Natürlich stellt Sky seinen Kunden, wie gewohnt, einen gesonderten Livestream zur Verfügung. Dieser ist kostenpflichtig und kann ausschließlich via Sky Go abgerufen werden. Die Übertragung auf Sky Go beginnt parallel zur Berichterstattung im Pay-TV, sodass die Livestreams ebenso ab 11.45 Uhr abrufbereit sind.

Wimbledon live: 3. Runde heute im LIVETICKER

Eine Alternative zu den üblichen Live-Übertragungen bei Sky, bietet der Wimbledon-Liveticker von SPOX. Abgesehen von Matches mit deutscher Beteiligung, tickert SPOX ebenfalls die Live-Matches aller Top-Spieler wie beispielsweise Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer.

Zum kompletten Liveticker-Programm der 3. Runde in Wimbledon geht's hier lang.

Wimbledon, Tag 5: Die weiteren Drittrunden-Matches