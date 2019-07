Wimbledon: Rafael Nadal gegen Jo-Wilfried Tsonga heute im LIVE-TICKER

In der dritten Runde von Wimbledon trifft Rafael Nadal heute auf Jo-Wilfried Tsonga. Hier gibt es das Spiel im LIVE-TICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Rafael Nadal - Jo-Wilfried Tsonga heute im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Nadal setzte sich in der zweiten Runde gegen den Griechen Nick Kyrgios in einem engen Match mit 6:3, 3:6, 7:6, 7:6 durch, Tsonga hingegen bezwang Ricards Berankis glatt in drei Sätzen.

Vor Beginn: Der Start des Matches zwischen Rafael Nadal und Jo-Wilfried Tsonga ist planmäßig auf 15.15 Uhr angelegt.

Wimbledon: Nadal gegen Tsonga heute live im TV und Livestream

Sky hat sich wie schon in den vergangenen Jahren die exklusiven Übertragungsrechte für das Rasen-Turnier gesichert. Der Pay-TV-Sender verlängerte den Vertrag erst im vergangenen Jahr bis 2023.

Der Bezahlsender zeigt insgesamt 350 Stunden live von Wimbledon - täglich von 11.45 Uhr bis 23 Uhr. Alle Matches mit deutscher Beteiligung werden auf bis zu fünf Kanälen ausgestrahlt, außerdem zeigt Sky die Begegnungen der topgesetzten Spieler. Neben der TV-Übertragung bietet der Pay-TV-Sender einen kostenpflichtigen Live-Stream via Sky Go an.

Nadal und Tsonga: Der direkte Vergleich

Rafael Nadal gewann im Vergleich deutlich öfter als Tsonga. Der Franzose konnte den zwölffachen French-Open-Sieger lediglich vier Mal bezwingen.