Wimbledon 2019: Rafael Nadal gegen Nick Kyrgios in Runde zwei im LIVE-TICKER

An Tag vier beim größten Tennis-Spektakel des Jahres Wimbledon kommt es zu einem echten Kracher in der 2. Runde: Rafael Nadal trifft auf dem heiligen Rasen des Centre Courts auf Skandalnudel Nick Kyrgios. Das Match könnt ihr hier im LIVE-TICKER verfolgen.

Wimbledon 2019 - Rafael Nadal vs. Nick Kyrgios im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Überraschung, Überraschung: Als einer der wenigen Spieler auf der Tour hat ausgerechnet Skandalnudel Nick Kyrgios eine ausgeglichene Statistik gegen Nadal (3-3). 2014 begegneten sich beide bereits auf dem heiligen Rasen - und Kyrgios gewann in vier Sätzen. Auch das bis dato letzte Duell in Acapulco ging an den Australier.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Zweitrunden-Match in Wimbledon zwischen Rafael Nadal und Nick Kyrgios. Planmäßiger Beginn ist um 17.30 Uhr auf dem Centre Court, allerdings kann es zu Abweichungen kommen, sollten die davor stattfindenden Matches zwischen Kei Nishikori und Camerin Norrie sowie zwischen Katerina Siniakova und Johanna Konta länger dauern.

Wimbledon 2019 im TV und online im LIVE-Stream sehen

Wie schon in der vergangenen Jahren hat sich der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte für das größte Tennis-Spektakel des Jahres gesichert. Der Vertrag wurde erst im vergangenen Jahr bis 2023 verlängert.

Insgesamt überträgt Sky 350 Stunden live aus London - täglich von 11.45 Uhr bis 23 Uhr. Alle Matches mit deutscher Beteiligung werden auf bis zu fünf Kanälen ausgestrahlt, außerdem zeigt Sky zahlreiche Matches der topgesetzten Spieler. Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet der Pay-TV-Sender einen kostenpflichtigen Live-Stream via Sky Go an.

Vor dem Hammer-Match gegen Rafael Nadal: Die Skandale des Nick Kyrgios © getty 1/20 Wimbledon 2019 hat sein erstes Hammer-Match: Nick Kyrgios trifft am Donnerstag auf Rafael Nadal. Ein gefährliches Match für Nadal, denn wir wissen: Wenn es gegen die großen Stars geht, dann hat dieser Kyrgios halt Lust ... © getty 2/20 Sein Erstrundensieg gegen seinen Kumpel Jordan Thompson war schon wieder ein typischer Kyrgios. Er beschimpfte einen zu lauten Ordner, er beschimpfte sein eigenes Team und er forderte Strafen für Linienrichter nach falschen Entscheidungen. © getty 3/20 Auch die Pressekonferenz hatte es in sich: Kyrgios war mal wieder nicht wirklich zufrieden mit den Fragen. "Was für eine tolle Frage? Die ist ja so interessant." Auch gut: "Das macht so Spaß hier." © getty 4/20 Kyrgios schlug Nadal 2019 auf dem Weg zum Turniersieg in Acapulco und bezeichnete ihn später als "verbitterten Verlierer". Nadals Onkel Toni hatte Kyrgios zuvor fehlende Bildung vorgeworfen. Die Antwort: "Ich war 12 Jahre auf der Schule, du Idiot!" © getty 5/20 Schauen wir mal zurück auf Wimbledon 2015. Damals bekommt Kyrgios eine Verwarnung, weil er seinen Schläger so hart auf den Boden knallt, dass dieser in die Zuschauer fliegt. © getty 6/20 Damit aber nicht genug. Im Match gegen Diego Schwartzman sind folgende Worte zu hören: "Dreckiger Abschaum." Kyrgios entschuldigt sich später und meint, dass die Worte ihm selbst galten ... © getty 7/20 Im Match gegen Milos Raonic legt sich Kyrgios mit einer Zuschauerin an. "Sie hat angefangen zu lachen, ich fand es nicht wirklich witzig." Beim Aus gegen Richard Gasquet stehen dann Vorwürfe im Raum, aus Frust absichtlich Punkte abgeschenkt zu haben. © getty 8/20 Beim Rogers Cup 2015 in Montreal teilt Kyrgios von den Platzmikrofonen gut eingefangen Stan Wawrinka folgendes mit: "Kokkinakis hat deine Freundin geknallt, sorry, dir das sagen zu müssen, Kumpel." Der etwas andere Trash-Talk. Die Folge: 28 Tage Sperre. © getty 9/20 Weiter geht es bei den French Open 2016. Kyrgios bekommt eine Verwarnung, weil er einen Balljungen anschreit. "Handtuch!" Kyrgios verteidigt sich, es sei laut gewesen auf dem Platz und außerdem würde Djokovic dafür nie bestraft werden ... © getty 10/20 Wimbledon 2016: Kyrgios bezeichnet sein Team als "zurückgeblieben". Sie hatten ihn nicht gut genug angefeuert. Später entschuldigt er sich mit den Worten: "Manchmal bin ich einfach eine Pest." © getty 11/20 Shanghai Masters 2016: Kyrgios schenkt das Match gegen Mischa Zverev (3:6, 1:6) her und wird vom Platz gebuht. Als Strafe muss er 16.500 Dollar bezahlen, außerdem wird er für drei Wochen aus dem Verkehr gezogen. © getty 12/20 Australian Open 2017: Kyrgios führt gegen Seppi schon klar, ehe er noch in fünf Sätzen verliert und wieder eine fragwürdige Einstellung zeigt. Die Fans buhen ihn aus und John McEnroe meint: "Er könnte die Nr. 1 sein, aber mental ist er die 200!" © getty 13/20 Acapulco 2017: Kyrgios spielt gegen Dudi Sela und meint in Richtung einiger Fans des Israelis: "Shut the f**k up!" Nach dem Match gerät er sogar noch mit Sela aneinander. © getty 14/20 US Open 2017: Ein angeschlagener Kyrgios verliert in Runde eins gegen Millman und wird wegen schlechten Benehmens (Fluchen und Schläger schmeißen) mal wieder mit einer Geldstrafe belegt. Diesmal sind es knapp 7000 Dollar. © getty 15/20 Shanghai Masters 2017: Schon wieder Shanghai und schon wieder wird es hässlich. Kyrgios droht genervt von Schiri und Fans gegen Steve Johnson damit, vom Platz zu gehen, wenn er den ersten Satz verliert. Genau so kommt's. © getty 16/20 Queens 2018: Die nächste Geldstrafe ist fällig ... Beim Seitenwechsel macht Kyrgios auf der Bank mit einer Wasserflasche Masturbationsgesten. "Ich bekomme eine 15.000-Dollar-Strafe, weil ich mit einer Wasserflasche spiele." © getty 17/20 Rom 2019: Kyrgios beschimpft einen Fan, bekommt eine Game Penalty, wirft vor Wut einen Stuhl auf den Platz und wird disqualifiziert. Außerdem gibt er ein seitdem berühmtes Podcast-Interview und zieht u.a. über Djokovic her. "Sein Jubel ist oberpeinlich." © getty 18/20 Queens 2019: Beim Seitenwechsel bei den anderen zuschauen, das macht auch nur Kyrgios. Kyrgios beschimpft sich zwischendurch sogar selbst. "Du bist faul. Und du hast bis 3 Uhr nachts FIFA gezockt, was erwartest du?" © getty 19/20 Schiri Fergus Murphy bekommt es richtig ab. "Der Ball war so weit aus, kein Witz. Was machst du da oben? Und dein Hut sieht lächerlich aus, es scheint nicht mal die Sonne." In Queens muss Kyrgios am Ende 17.500 Dollar blechen. © getty 20/20 Einer, der Kyrgios oft verteidigt hat, ist Roger Federer. Aber auch er meinte jetzt in Wimbledon: "Wichtig ist, dass die Kinder sich keinen Seich (Schweizerdeutsch für Blödsinn) bei ihm abschauen."

Wimbledon: Rafael Nadal und Nick Kyrgios im Head-to-Head-Vergleich

Insgesamt trafen Nadal und Kyrgios auf der ATP-Tour bereits sechsmal aufeinander und überraschend hat der Australier gegen Rafa eine ausgeglichene Statistik. Drei Matches gewann Nadal, drei entschied Kyrgios für sich - darunter auch das bis dato letzte Duell im Achtelfinale von Acapulco.