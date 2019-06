Wimbledon 2019: Deutsche Spieler um Alexander Zverev und Infos zu Livestreams und zur TV-Übertragung

Am Montag (1. Juli) startet die erste Hauptrunde des prestigeträchtigsten Tennis-Turniers der Welt. SPOX verrät euch, welche deutschen Spieler in diesem Jahr bei Wimbledon dabei sind und wo ihr den Grand Slam im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Es ist wieder soweit: Am Montag startet die 133. Auflage des altehrwürdigen und prestigeträchtigen Wimbledon-Turniers. Insgesamt treten 13 deutsche Spielerinnen und Spieler an.

Bei den Herren ist zu allererst Alexander Zverev zu nennen, der in der Weltrangliste aktuell auf Platz fünf rangiert. Die deutschen Damen werden indes von der amtierenden Wimbledon-Championesse Angelique Kerber angeführt.

Wimbledon 2019: Die deutschen Spielerinnen und Spieler im Überblick

Herren Damen Alexander Zverev Angelique Kerber Jan-Lennard Struff Julia Görges Phillip Kohlschreiber Anna-Lena Friedsam Cedric-Marcel Stebe Tatjana Maria Peter Gojowczyk Andrea Petkovic Dominik Köpfer Laura Siegemund Mona Barthel

Wimbledon 2019: Erstrunden-Matches von Zverev, Kerber und Co.

Bei den Herren hat besonders Phillip Kohlschreiber ein echtes Hammerlos erwischt. In der ersten Runde trifft der Augsburger auf Mitfavorit und Vorjahressieger Novak Djokovic. Weil das erste Match in Wimbledon traditionell dem Titelverteidiger vorbehalten ist, wird "Kohli" den Grand Slam gemeinsam mit dem Djoker auf dem Centre Court eröffnen.

Auch der Gegner von Peter Gojowczyk ist kein Unbekannter: Der Spanier Roberto Bautista Agut rangiert aktuell in der Weltrangliste auf Platz 23 und erreichte bei den Australian Open in diesem Jahr sogar das Viertelfinale. Bei den Damen trifft Angelique Kerber zum Turnier-Auftakt im deutschen Duell auf Tatjana Maria.

Wimbledon 2019: Zverev zum Auftakt gegen Vesely - Kohli gegen Djokovic

Alexander Zverev - Jiri Vesely (Tschechien)

Jan-Lennard Struff - Radu Albot (Rumänien)

Philipp Kohlschreiber - Novak Djokovic (Serbien)

Mischa Zverev - Steve Darcis (Belgien)

Peter Gojowczyk - Roberto Bautista Agut (Spanien)

Dominik Köpfer - Filip Krajnovic (Serbien)

Cedrik-Marcel Stebe - Reilly Opelka (USA)

Wimbledon 2019: Spielplan - die Partien der deutschen Damen

Angelique Kerber - Tatjana Maria

Julia Görges - Elena-Gabriela Ruse (Rumänien)

Mona Barthel - Marie Bouzkova (Tschechien)

Andrea Petkovic - Monica Niculescu (Rumänien)

Laura Siegemund - Katie Swan (Großbritannien)

Anna-Lena Friedsam - Margarita Melikowna Gasparjan (Russland)

Wimbledon 2019 im TV und online im Live-Stream

Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres wird auch in diesem Jahr in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich bis einschließlich 2022 die Übertragungsrechte am wohl prestigeträchtigsten und wichtigsten Tennis-Turnier des Jahres gesichert.

Auf fünf Kanälen und im Livestream via Sky Go überträgt Sky die Top-Spiele und alle Matches mit deutscher Beteiligung. Einzig und allein das Auftaktspiel zwischen Novak Djokovic und Phillip Kohlschreiber wird im Free-TV bei Sky Sport News HD gezeigt.