Roger Federer bei Wimbledon: Siege, Titel, Rekorde

Das prestigeträchtigste Rasen-Turnier im Tennis steht kurz bevor. Wie jedes Jahr messen sich die besten Spieler und Spielerinnen der Tour in Wimbledon. Roger Federer gehört auch mit 37 Jahren noch zu den Mitfavoriten auf den wohl wichtigsten Titel im Tennis. SPOX verrät euch, welche Erfolge Federer schon auf dem legendären Rasen gefeiert hat.

Roger Federer hält mit 20 gewonnen Grand-Slam-Titeln den Rekord bei den Herren und geht als Platz drei der Weltrangliste in den diesjährigen Grand Slam. Mit Wimbledon verbindet der Maestro besonders viel. Turnierstart ist am 1. Juli.

Roger Federer: Durchbruch nach Wimbledon-Sieg

Im Gegensatz zu den anderen Größen im Tennis gelangen Roger Federer erst spät Erfolge. Federer entschied sich mit 12 Jahren voll und ganz für den Tennissport und verzichtete fortan auf den Fußball, für den er ebenfalls ein Talent hatte.

Daraufhin blieben jedoch die Titel aus, der endgültige Durchbruch sollte erst 1998 gelingen. Im Januar diesen Jahres erreichte Federer bei den Junioren das Halbfinale der Australien Open und in Wimbledon holte der Schweizer die Titel im Einzel und Doppel. Diese Erfolge ermöglichten Federer die Teilnahme an der Profitour. Bereits im selben Jahr gab der damals 17-Jährige sein Debüt auf der ATP Tour.

Roger Federer bei Wimbledon: Titel und Siege

2003 feierte Roger Federer in Wimbledon seinen ersten Grand-Slam-Sieg. Im darauffolgenden Jahr holte er sich den nächsten Sieg bei den Australien Open und eroberte erstmals die Weltranglistenspitze.

In den folgenden Jahren gab es dann war die Ära nicht mehr aufzuhalten. Der Schweizer gewann Wimbledon vier weitere Male am Stück, ehe ihn Rafael Nadal 2008 entthronte. Insgesamt gewann der Maestro den Rasentitel acht Mal.

Alle Wimbledon-Siege von Federer im Überblick:

Jahr Finalgegner Ergebnis 2003 Mark Philippoussis 7:6, 6:2, 7:6 2004 Andy Roddick 4:6, 7:5, 7:6, 6:4 2005 Andy Roddick 6:2, 7:6, 6:4 2006 Rafael Nadal 6:0, 7:6, 6:7, 6:3 2007 Rafael Nadal 7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2 2009 Andy Roddick 5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14 2012 Andy Murray 5:6, 7:5, 6:3, 6:4 2017 Marin Cilic 6:3, 6:1, 6:4

Roger Federer: Rekorde

Die Liste der Erfolge und Rekorde von Roger Federer ist endlos. Deshalb haben wir uns auf die wichtigsten Erfolge beschränkt.

Rekorde von Roger Federer im Überblick:

Meiste gewonnene Grand-Slam-Titel (20).

Federer führte 310 Wochen lang die Weltrangliste an - keinem anderen Spieler ist das länger gelungen.

Der einzige Spieler, der dreimal in seiner Karriere drei Grand-Slam-Turnier gewann (2004, 2006, 2007).

Federer stand in 14 Saisons mindestens in einem Grand-Slam-Finale (2003-2012, 2014, 2015, 2017, 2018).

Meiste aufeinanderfolgende Viertel- und Halbfinalteilnahmen bei Grand-Slam-Turnieren.

Einziger Spieler, der in drei Saisons alle vier Grand-Slam-Finals erreichte (2006, 2007, 2009).

Federer ist seit 2017 ältester Sieger des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon in der Open Era (Einführung 1968).

Erster Spieler, der im höchsten Alter (mit 35 Jahren) mehr als ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat.

Keiner gewann Wimbledon öfter als Federer (8).

Im Februar 2018 wurde Federer mit 36 Jahren und 195 Tagen die älteste Nummer eins der Geschichte und baute den Rekord im Juni 2018 noch einmal aus (36 Jahre, 314 Tage).

Happy Birthday, Roger! Federers 20 Grand-Slam-Siege © getty 1/39 Roger Federer feiert am 8. August 2018 seinen 37. Geburtstag. Grund genug, dass wir auf die bislang größten Triumphe seiner Karriere zurückblicken: Seine 20 Grand-Slam-Titel. © Getty 2/39 Wimbledon 2003: Bei seiner fünften Wimbledon-Teilnahme sichert sich Roger Federer den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Im Finale besiegt er Mark Philippoussis. © Getty 3/39 Schon damals spielt Federer überragend: Im gesamten Turnier kann ihm lediglich Mardy Fish (r.) einen Satz abnehmen - und zwar in der dritten Runde © Getty 4/39 Australian Open 2004: Bei seinem zweiten Grand-Slam-Erfolg besiegt Federer im Finale Marat Safin, der zuvor überraschend Roddick & Agassi bezwungen hatte © Getty 5/39 Meilenstein in Australien: Bereits nach dem Halbfinal-Sieg über Juan Carlos Ferrero übernimmt Federer den ersten Platz der Weltrangliste © Getty 6/39 Wimbledon 2004: Erstmals kommt Federer an Nummer 1 gesetzt zu einem Grand Slam. Im Finale trifft er auf Andy Roddick - und verliert den ersten Satz © Getty 7/39 Doch er kommt zurück und dreht das Spiel. Der zweite Wimbledon-Erfolg in Serie © Getty 8/39 US Open 2004: Nach bitteren Pleiten gegen Dominik Hrbaty (in Cincinnati) und Tomas Berdych (Olympische Spiele in Athen) gewinnt Federer in Flushing Meadows © Getty 9/39 Nach einem Viertelfinal-Knaller gegen Andre Agassi (drei Stunden, fünf Sätze) hat er gegen Tim Henman (Halbfinale) und Lleyton Hewitt (Finale) leichtes Spiel © Getty 10/39 Wimbledon 2005: Auf dem Weg zum Wimbledon-Hattrick gibt Federer im gesamten Turnier nur einen Satz ab - in der dritten Runde gegen Nicolas Kiefer © Getty 11/39 Im Finale trifft er wie im Jahr zuvor auf Andy Roddick. Diesmal gewinnt er glatt in drei Sätzen © Getty 12/39 US Open 2005: Im Achtelfinale wird Federer von Nicolas Kiefer gefordert. In vier Sätzen besiegt er den Deutschen - nach mehr als drei Stunden © Getty 13/39 Im Finale trifft Federer auf Andre Agassi. Am Ende heißt es: 6-3, 2-6, 7-6 und 6-1 © Getty 14/39 Australian Open 2004: In Melbourne gewinnt Federer als erster Spieler seit Pete Sampras (1993 - 1994) den dritten Grand-Slam-Titel hintereinander © Getty 15/39 Im Finale spielt er gegen Marcos Baghdatis. Wen? Der bis dato nahezu unbekannte Zyprer hatte zuvor unter anderem Andy Roddick aus dem Turnier geworfen © Getty 16/39 Wimbledon 2006: Zwar gab Federer im Finale gegen Rafael Nadal seinen einzigen Satz ab, dennoch spiegelt dieses Bild die Verhältnisse an der Church Road deutlich wider © Getty 17/39 Beim Champions' Dinner verstand sich der Schweizer prächtig mit Siegerin Amelie Mauresmo. Klar, Federer spricht vier Sprachen fließend, unter anderem französisch © Getty 18/39 US Open 2006: Während Mirka Tiger Woods und dessen Frau die Fähigkeiten ihres Freundes Rogers erläuterte, nahm der im Finale Andy Roddick auseinander © Getty 19/39 Zum ersten Mal seit Rod Laver 1969 erreichte ein Spieler in einem Jahr alle vier Grand-Slam-Finals. Seinen dritten US-Open-Triumph feiert Federer als König von New York © Getty 20/39 Australian Open 2007: Mit zahlreichen Fans im Rücken gab Federer im Turnierverlauf keinen einzigen Satz ab. Damit war er der erste seit Björn Borg 1980, dem das gelang © Getty 21/39 Auch im Finale gegen Fernando Gonzalez sorgte er mit seiner Eleganz und spielerischen Leichtigkeit für eine schnelle Entscheidung © Getty 22/39 Wimbledon 2007: Rafael Nadal wurde immer besser, doch auch in diesem Jahr zwang ihn der Meister in die Knie. Federer gewann seinen fünften Titel in Folge... © Getty 23/39 ...und stellte Björn Borgs Rekord ein. Noch heute gibt er zu, dass der Druck vor einem Spiel nie so groß war. Entsprechend gerührt zeigt sich Federer nach seinem Fünfsatzsieg © Getty 24/39 US Open 2007: Es war wieder angerichtet für den Meister. Für das Finale gegen Novak Djokovic trugen die Organisatoren - wie in den USA üblich - richtig dick auf © Getty 25/39 Für die größte Show sorgte dann aber der Schweizer. Er gewann glatt in drei Sätzen. Übrigens war dies die zehnte Grand-Slam-Finalteilnahme in Folge - Rekord © Getty 26/39 US Open 2008: Nach einem Jahr der Enttäuschungen, in dem Federer die Folgen des Pfeifferschen Drüsenfiebers spürte, war dieser Triumph besonders süß © Getty 27/39 Fünf Siege in Folge in Flushing Meadows - das schafften überhaupt erst vier Spieler, zuletzt Bill Tilden (1920-25). Finalgegner Andy Murray war chancenlos © Getty 28/39 French Open 2009: Als Rafael Nadal im Achtelfinale ausschied, winkte Federer sein erster Sieg in Paris. Seinen Traum ließ er sich auch von einem verrückten Fan nicht zerstören © Getty 29/39 Nach drei klaren Sätzen gegen Robin Söderling nahm er die Trophäe von Andre Agassi entgegen, dem als letzter vor Federer der Career Grand Slam gelungen war © Getty 30/39 Wimbledon 2009: Im dritten Aufeinandertreffen im Finale hatte Andy Roddick den Schweizer am Rande einer Niederlage, aber der triumphierte dann doch mit 16:14 im fünften Satz © Getty 31/39 Federer feierte seinen 15. Grand-Slam-Sieg und steht damit über den Legenden Björn Borg (11), Pete Sampras (14) und Rod Laver (11) © Getty 32/39 Im Finale der Australian Open 2010 war Federer für Andy Murray eine Nummer zu groß. Der Schweizer siegte souverän mit 6:3, 6:4 und 7:6 © Getty 33/39 Mein Freund, der Pokal! Federer holte bei den Australian Open 2010 seinen 16. Grand-Slam-Titel © Getty 34/39 Über zwei Jahre musste Federer warten, aber dann kam die siebte Wimbledon-Trophäe dazu. Großbritannien und Andy Murray (r.) mussten weiter warten © getty 35/39 Und dann also endlich die 18! Im Finale der Legenden besiegt Federer im Alter von 35 Jahren Rafael Nadal mit 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Und bestätigt: Schluss ist noch lange nicht © getty 36/39 Der 19. Streich folgt in Wimbledon: Gegen einen angeschlagenen Marin Cilic hat der "Maestro" im Endspiel beim 6:3, 6:1, 6:4 nur wenig Mühe © getty 37/39 Zum Weinen schön: Roger Federer ist nach seinem 20. Grand-Slam-Triumph hin und weg. In Melbourne heißt der Finalgegner erneut Marin Cilic - King Roger siegt 6:2, 6:7 (5), 6:3, 3:6, 6:1 © getty 38/39 Roger Federer: Grand-Slam-Titel 1 bis 10 © getty 39/39 Roger Federer: Grand-Slam-Titel 11 bis 20

Wimbledon 2019 live: TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky berichtet auch in diesem Jahr vom Rasenturnier in Wimbledon. Täglich ab 12 Uhr zeigt Sky alle Top-Matches der Frauen und Männer live sowie in voller Länge im TV.

Damit ihr keine Matches mit deutscher Beteiligung oder von Roger Federer, Novak Djokovic und Co. verpasst, wird Wimbledon auf bis zu fünf Kanälen ausgestrahlt. Wie gewohnt bietet Sky einen gesonderten Livestream auf der Applikation Sky Go an.

Solltet ihr kein Abonnement bei Sky haben, könnt ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei SPOX verpasst ihr keine wichtigen Szenen. Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.