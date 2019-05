French Open: Zverev locker in Runde drei - Thiem und Osaka müssen kämpfen

Nach seinem Zittersieg in Runde eins hat Alexander Zverev seine zweite Hürde bei den French Open mit Bravour genommen. Laura Siegemund verpasste dagegen den überraschenden Einzug in die dritte Runde. Aktuell kämpfen Andrea Petkovic (zum LIVETICKER) und Jan-Lennard Struff ums Weiterkommen (zum LIVETICKER).

Nach seinem mehr als vierstündigen Fünfsatz-Krimi in der ersten Runde gegen Johan Millman (Australien) besiegte der Weltranglistenfünfte Zverev den schwedischen Qualifikanten Mikael Ymer in 1:59 Stunden mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:3).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der ATP-Champion trifft in Roland Garros nun auf Dusan Lajovic (Serbien/Nr. 30) oder Elliot Benchetrit (Frankreich).

Die 31-jährige Siegemund unterlag der an Nummer 15 gesetzten Schweizerin Belinda Bencic nach einem zähem Kampf über zwei Tage mit 6:4, 4:6, 4:6. Das Match hatte am Mittwochabend beim Stand von 4:4 im dritten Satz wegen Dunkelheit abgebrochen werden müssen.

Siegemund hatte alle Chancen, zum ersten Mal in die dritte Runde in Roland Garros einzuziehen. Im zweiten Satz lag sie nach einem Break schon 4:2 in Führung, sie hatte das Match bis dahin mit zahlreichen Gewinnschlägen auch bestimmt.

Dann aber kämpfte sich Bencic gegen die Nummer 95 der Weltrangliste zurück und nutzte am Donnerstag nach 2:21 Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball.

© getty

Schwerstarbeit für Osaka und Thiem - Djokovic locker

Osaka musste auch in ihrem Zweitrundenmatch in Paris einen Kraftakt vollbringen. Die Siegerin der US Open 2018 und der Australian Open 2019 lag gegen die ehemalige Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka (Weißrussland) bereits mit 4:6 und 2:4 zurück, ehe sie dem Match noch eine Wende geben konnte. Den zweiten und den dritten Satz gewann sie mit 6:4, 6:3.

Wie Osaka musste sich auch Thiem mächtig anstrengen, um zum vierten Mal in Folge in die dritte Runde der French Open eingezogen. Der 25-jährige Österreicher, der in Paris an Position vier gesetzt ist, besiegte den Kasachen Alexander Bublik sehr mühevoll nach 2:30 Stunden mit 6:3, 6:7(6), 6:3, 7:5.

Nichts anbrennen ließ dagegen der Weltranglistenerste Novak Djokovic. Der Serbe besiegte den Schweizer Henri Laaksonen glatt mit 6:1, 6:4, 6:3.