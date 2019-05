kerber sagt in Madrid nach Knöchelverletzung ab: "Schlechteste Vorbereitung, die ich je hatte"

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (31) muss zweieinhalb Wochen vor den French Open in Paris (26. Mai bis 9. Juni) einen weiteren Rückschlag verkraften. Die 31-Jährige aus Kiel sagte am Dienstag beim WTA-Turnier in Madrid ihre Teilnahme am Zweitrundenmatch gegen die Kroatin Petra Martic wegen einer Verletzung am rechten Knöchel ab. Das teilte die WTA mit.

"Das ist die schlechteste Vorbereitung auf eine Sandplatz-Saison, die ich je hatte. Erst der Virus, jetzt das. Ich hatte mich wirklich auf dieses Jahr gefreut", sagte Kerber. Sie hatte sich am Dienstagmorgen im Training den Knöchel verdreht. Im April hatte die deutsche Nummer eins das Fed-Cup-Duell in Lettland kurzfristig wegen eines grippalen Infekts verpasst.

Ob Kerber beim nächste Woche stattfindenden Turnier in Rom teilnehmen kann, steht noch nicht fest. Die French Open sind das einzige der vier Grand-Slam-Turniere, das Kerber noch nicht gewinnen konnte. Ihr großes Ziel war es daher, an der Seine ihren Karriere-Grand-Slam zu komplettieren.

Kerber, die in der ersten Runde die Ukrainerin Lesia Zurenko souverän geschlagen hatte, war in der spanischen Hauptstadt die einzige verbliebene deutsche Spielerin, nachdem am Sonntag Julia Görges nach ihrem verletzungsbedingten Aus beim Heimturnier in Stuttgart die nächste Erstrundenniederlage hinnehmen musste.