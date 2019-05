WTA-Turnier in Nürnberg heute live: Matches und Übertragungen im TV & Livestream

Seit Samstag findet in Nürnberg das alljährliche WTA-Sandplatz-Turnier statt. Nachdem gestern die letzten Qualifikations-Matches ausgetragen wurden, stehen am heutigen Montag die ersten Matches im Hauptfeld auf dem Programm. SPOX blickt auf die anstehenden Partien und verrät euch, welche deutschen Spielerinnen im Einsatz sind. Außerdem bekommt ihr hier alle Infos zu den Live-Übertragungen.

Sichert euch den DAZN-Gratismonat und seht ab sofort ausgewählte Turnier (WTA Straßburg u.v.m.) der WTA-Tour im Livestream bei DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

WTA-Turnier in Nürnberg: Heutige Matches und deutsche Vertreterinnen

Für den ersten Turniertag haben die Organisatoren insgesamt 12 Matches angesetzt. Darunter sind heute zehn Einzel-Matches und zwei Matches im Doppel.

Auch eine Vielzahl deutscher Spielerinnen hat es ins Hauptfeld beim WTA-Turnier von Nürnberg geschafft. Insgesamt sind fünf deutsche Vertreterinnen in Franken im Einsatz. Die Weltranglisten-18. Julia Görges kann wegen einer Oberschenkelverletzung dagegen leider nicht teilnehmen.

Damit ruhen die deutschen Hoffnungen auf dem Fed-Cup-Duo Andrea Petkovic und Mona Barthel. Mit an den Start gehen außerdem die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki sowie Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier.

WTA-Turnier in Nürnberg: Heutige Einzel-Matches aus deutscher Sicht

Startzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Court 11.00 Uhr M. Barthel P. Ormaechea Centre 13.00 Uhr A.-L. Friedsam I. Begu Centre 14.30 Uhr K. Pliskova J. Niemeier Show Court 3 17.30 Uhr S. Lisicki A. Tomljanovic Centre

WTA-Turnier Nürnberg 2019 heute live: Übertragung im Free-TV

Das fränkische WTA-Turnier aus Nürnberg wird vorerst nicht im TV übertragen. Stattdessen zeigt das BR einzelne Kurzberichte in Regelsendungen wie der Rndschau, Frankenschau aktuell oder im Blickpunkt Sport.

Konkrete Live-Übertragungen im Free-TV gibt es ab dem fünften Tag, also dem Halbfinale. Darüber hinaus zeigt der Bayerische Rundfunk den Finaltag am kommenden Samstagnachmittag.

Die Matches am Freitag und Samstag werden im Fernsehen und gleichzeitig im Stream auf br.de live ausgestrahlt.

WTA-Turnier in Nürnberg heute im LIVESTREAM

Anstelle der TV-Übertragung seitens des regionalen Fernsehsenders bietet das BR Fernsehen täglich einen Livestream. Dabei werden jedoch nicht alle Matches des Tages angeboten, sondern jeweils immer das ausgewählte "Match of the Day", welches im Stream auf BRsport live in voller Länge zu sehen ist.

Das BR Fernsehen hat noch nicht bekannt gegeben, welches Live-Match heute übertragen wird. Am wahrscheinlichsten ist die Live-Übertragung des Matches Lisicki - Tomljanovic.

Zum BR-Livestream des "Match of the Day" ab 17.30 Uhr geht's hier lang.

WTA-Tour - Nürnberger Versicherungscup: Daten & Fakten zum Turnier

Der Nürnberger Versicherungscup findet seit einigen Jahren jeweils eine Woche vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Paris statt.

Das fränkische Freiluft-Turnier findet auf der Anlage vom Tennisclub des 1. FC Nürnberg am Valznerweiher statt. In diesem Jahr ist das Turnier mit 250.000 US-Dollar dortiert.

Im diesjährigen Hauptfeld stehen 32-Einzelspielerinnen sowie 16 Paare im Doppel.

© getty

WTA-Turnier Nürnberg: Sieger des Nürnberger Versicherungscups

Gewinnerinnen des WTA-Turniers in Nürnberg im Überblick: