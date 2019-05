WTA-Turnier in Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag findet in Nürnberg das Finale des letzten WTA-Turniers vor den French Open statt. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel zwischen Yulia Putintseva und Tamara Zidansek verfolgen könnt.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und verfolge Spitzentennis live!

Das WTA-Turnier in Nürnberg live im TV

Auch in diesem Jahr dient das WTA-Turnier in Nürnberg wieder als Vorbereitungsturnier für den einzigen Sandplatz Grand-Slam des Jahres in Paris. Die Halbfinal- und Finalspiele werden dabei im Free-TV übertragen, der Bayerische Rundfunk zeigt das Endspiel ab 13.30 Uhr heute live und in voller Länge.

Dementsprechend bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen exklusiven Livestream in der BR-Mediathek an.

© getty

Nürnberg: Das Finale des WTA-Turniers heute im Liveticker

Wer das Finale heute aber weder vor dem großen, noch vor dem kleinen Bildschirm verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, ab 13.30 Uhr auf den Liveticker zuzugreifen. Somit seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst keinen wichtigen Punkt der Partie.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht:

Nürnberger Versicherungscup 2019: Erfolglose deutsche Teilnehmerinnen

Insgesamt waren in Nürnberg auch in diesem Jahr wieder fünf deutsche Spielerinnen am Start, allerdings kam keine über das Viertelfinale hinaus. Anna-Lena Friedsam scheiterte am Donnerstag in einem Krimi gegen die topgesetzte Yulia Putintseva nach 3:21 Stunden mit 5:7, 7:6(5) und 6:7(2).

Die Qualifikantin war die einzige deutsche Teilnehmerin, die in diesem Jahr das Viertelfinale erreicht hatte, nachdem Mona Barthel, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki und Jule Niemeier schon davor gescheitert waren.

Die Endstationen der deutschen Spielerinnen

Runde Deutsche Spielerin Gegnerin Ergebnis Viertelfinale Anna-Lena Friedsam Yulia Putintseva (Kasachstan) 5:7, 7:6(5), 6:7(2) Achtelfinale Mona Barthel Yulia Putintseva (Kasachstan) 6:7(8). 1:6 Achtelfinale Andrea Petkovic Anna-Lena Friedsam (Deutschland) 3:6, 1:6 1. Runde Sabine Lisicki Ajla Tomljanovic (Australien) 2:6, 5:7 1. Runde Jule Niemeier Kristyna Pliskova (Tschechien) 1:6, 3:6

Finale in Nürnberg: Putintseva gegen Zidansek

Im heutigen Finale spielt Julija Antonowna Putinseva gegen Tamara Zidansek. Putinsewa besiegte im Halbfinale Sorana Cirstea in zwei Sätzen. Davor schaltete sie schon Anna-Lena Friedsam und Mona Barthel aus.

Zidansek gewann im Halbfinale gegen die Tschechin Sinlakova ebenfalls in zwei Sätzen. Davor setzte sie sich gegen die Russin Kudermetowa durch.

Nürnberg: Die Siegerinnen der letzten sechs Jahre

Noch nie konnte eine deutsche Spielerin den Versicherungscup gewinnen. 2013 war Andrea Petkovic bei der Premiere am nächsten, unterlag aber im Finale der Rumänin Simona Halep.