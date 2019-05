French Open 2019 heute live: Federer, Nadal, Kohlschreiber und Co. im TV, Livestream und Liveticker

Am vierten Tag der French Open in Paris sind neben einigen deutsche Hoffnungen auch die Stars der Szene wie Roger Federer und Rafael Nadal im Einsatz und kämpfen um den Einzug in die dritte Runde. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung im TV und Livestream.

An Tag vier der French Open stehen die ersten Begegnungen der zweiten Runde auf dem Programm.

French Open 2019 heute live im TV und Livestream

Auch am heutigen Mittwoch sind die French Open bei Eurosport zu sehen. Der Sportsender startet um 11 Uhr seine Übertragung und berichtet auf Eurosport 1 und 2 von ausgewählten Begegnungen. Dies schließt Spiele mit deutscher Beteiligung sowie der Top-Profis ein.

Wollt ihr auf keinen Ballwechsel eures Lieblingsspielers verzichten, so stellt euch Eurosport den Eurosport Player zur Verfügung. Mit diesem kostenpflichtigen Angebot für 4,99 Euro im Monat habt ihr Zugriff auf alle laufenden Begegnungen aus Paris und könnt euch euer favorisiertes Spiel frei aussuchen.

French Open heute im LIVE-TICKER

Neben der Übertragung bei Eurosport bietet euch SPOX als Alternative einen Liveticker an. In diesem werdet ihr über die wichtigsten Partien des Tages ausführlich informiert und verpasst keine Entscheidung. Diese Begegnungen haben wir heute im Angebot:

Yannick Maden - Rafael Nadal: 12.30 Uhr (zum Liveticker)

Oscar Otte - Roger Federer: 14.30 Uhr (zum Liveticker)

Nicolas Mahut - Philipp Kohlschreiber: 14.30 Uhr (zum Liveticker)

Belinda Bencic - Laura Siegemund: 16.30 Uhr (zum Liveticker)

French Open 2019: Deutsche Youngster vor Mammutaufgaben

Aus deutscher Sicht stehen insbesondere die Youngster Yannick Maden und Oscar Otte im Fokus, die überraschend die erste Runde überstanden und sich nun mit Rafael Nadal und Roger Federer messen dürfen.

Besser stehen die Chancen auf ein Weiterkommen von Philipp Kohlschreiber, der sich mit dem Franzosen Nicolas Mahut duelliert. Als vierte Deutsche ist Laura Siegemund im Einsatz, der gegen Belinda Bencic nur Außenseiterchancen zukommen.

Neben Federer und Nadal sind am vierten Turniertag weitere Stars gefordert: Unter anderem spielen Kei Nishikori (Nummer 7), Stefanos Tsitsipas (6), Stan Wawrina (24), Karolina Pliskova (2) und Kiki Bertens (4) ums Weiterkommen.

French Open 2019: Zeitplan, Runden

Am morgigen Donnerstag wird die zweite Runde bereits abgeschlossen und die besten 32 Spieler bei den Herren und Damen starten einen Tag später in Runde drei. Am 9. Juni wird das Grand-Slam-Turnier mit dem Finale der Männer beendet.