ATP-Masters Rom heute live: Matches und Live-Übertragung im TV und LIVESTREAM

Vom 12. bis 19. Mai steht in Rom das ATP-Masters auf dem Programm. Die besten Tennisspieler der Welt messen sich in Italien und SPOX wirft einen Blick auf die Top-Matches des heutigen Spieltags und erklärt euch wo ihr das Turnier im TV und Livestream verfolgen könnt.

ATP-Masters Rom 2019 heute live im TV und im LIVESTREAM

Es ist bereits das fünfte ATP-Masters der Saison 2019. Das letzte Masters vor den French Open wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Die Übertragung des Spieltags beginnt auf Sky Sport 1 ab 10.55 Uhr und endet um 21.30 Uhr. Folgendes Personal begleitet euch durch den ereignisreichen Tennistag:

Marcel Meinert

Toni Tomic

Adrian Grossner

Sascha Roos

ATP-Masters in Rom, 2. Tag: Alle heutigen Matches im Überblick

Unter anderem wird der Franzose Jo-Wilfried Tsonga sein Können unter Beweis stellen dürfen, wenn er gegen den Lokalmatador Fabio Fognini antritt. Heute stehen insgesamt elf Herren-Duelle auf dem Programm, eine Tabelle verschafft euch den nötigen Überblick.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 11:10 Uhr Fernando Verdasco Kyle Edmund 11:10 Uhr Borna Coric Felix Auger-Aliassime 11:10 Uhr Mikhail Kukushkin Laslo Djere 13:10 Uhr Lorenzo Sonego Karen Khachanov 15:10 Uhr Pablo Carreno-Busta Denis Shapovalov 15:10 Uhr Alex de Minaur Marco Cecchinato 15:10 Uhr Casper Ruud Daniel Evans 17:10 Uhr Albert Ramos-Vinolas Gael Monfils 17:10 Uhr John Millman Cameron Norrie 17:10 Uhr Richard Gasquet Jeremy Chardy 19:30 Uhr Jo-Wilfried Tsonga Fabio Fognini

ATP-Masters Rom 2019: Tsonga gegen Fognini im Liveticker

Das Abendspiel des heutigen Spieltages bestreiten der Franzose Jo-Wilfried Tsonga und der italienische Lokalmatador Fabio Fognini. Der Italiener wird nach seinem Sieg des ATP-Masters in Monte Carlo voller Selbstvertrauen in das Match gehen. Zudem kann er auch auf die Unterstützung der Fans zählen. Sein Gegner kennt ihn allerdings bestens. Die beiden traten bislang fünfmal gegeneinander an, viermal setzte sich Tsonga durch. Das letzte Duell der beiden entschied aber Fognini für sich und deshalb erwartet uns bereits heute ein Tennis-Match auf Spitzenniveau.

ATP-Masters Rom 2019: Ergebnisse vom ersten Tag

Gestern wurden bereits die ersten Spiele ausgetragen. Unter anderem trat der deutsche Philipp Kohlschreiber an und setzte sich gegen den Franzosen Gilles Simon 6:2, 3:6, 6:3 durch. Somit hat sich Kohlschreiber bereits für die zweite Runde qualifiziert. Nun trifft Kohlschreiber auf Marco Cecchinato oder Alex De Minaur.

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Philipp Kohlschreiber Gilles Simon 6:2, 3:6, 6:3 Nikoloz Basilashvili Marton Fucsovics 6:1, 7:6 Matteo Berrettini Lucas Pouille 6:2, 6:4 Steve Johnson Jannik Sinner 6:1, 1:6, 5:7 Roberto Bautista Agut Andreas Seppi 6:1, 3:6, 6:1

