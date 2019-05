ATP-Masters Rom heute live: Alle Matches im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Bei den ATP-Masters in Rom steht heute das Halbfinale auf dem Programm. Wir liefern euch einen Überblick zum anstehenden Halbfinal-Tag und verraten euch, wo die Live-Matches im TV oder Livestream zu sehen sind. Außerdem findet ihr hier alle Infos zum Liveticker der Rom Open 2019.

Am Sonntag wird im Finale der Sieger des ATP-Masters in Rom ermittelt.

ATP-Masters in Rom heute live: Anstehende Halbfinal-Matches

Die Halbfinal-Matches bei den Rom Open 2019 im Überblick:

Uhrzeit Halbfinalist 1 Halbfinalist 2 Austragungsort Stefanos Tsitsipas Rafael Nadal Centrale Novak Djokovic/Juan Martin Del Potro Diego Schwartzman Centrale

ATP-Masters heute live: Übertragung im TV und im LIVESTREAM

Das ATP-Masters in Rom wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Mit der Live-Übertragung des ersten Halbfinal-Matches geht es ab 17.30 Uhr los. Die Übertragung des zweiten Halbfinal-Duells bei Sky ist für 19.55 Uhr angesetzt, der Beginn hängt aber von der Dauer des ersten Matches ab.

Sky strahlt die Matches jeweils auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD aus. Dabei hat Sky folgendes Personal im Einsatz:

Kommentatoren: Marcel Meinert, Toni Tomic, Adrian Grosser, Sascha Roos

Alle Sky-Kunden können die Live-Matches außerdem via Sky Go im Livestream abrufen.

ATP-Masters 2019 heute im LIVE-TICKER

SPOX hat ein breites Angebot an LIVE-TICKERN. So bieten wir euch beispielsweise zu allen Spielen der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga einen LIVE-TICKER an. Auch beide Halbfinal-Paarungen der ATP-Masters in Rom könnt ihr bei uns im LIVE-TICKER verfolgen.

Hier geht es zur Übersicht unserer LIVE-TICKER.

ATP-Masters, Rom Open 2019: Viertelfinal-Ergebnisse im Überblick

Nach dem überraschenden Achtelfinal-Einzug von Jan-Lennard Struff am Donnerstag und dessen Sieges über Marin Cilic reichte es nicht für den ganz großen Coup: In der Runde der besten 16 setzte sich der Japaner Kei Nishikori letztlich in drei Sätzen gegen Struff durch. Auch für Philipp Kohlschreiber war im Achtelfinale Schluss. Der Augsburger verlor nach 1:02 Stunden Spielzeit, glatt in zwei Sätzen gegen den Serben Novak Djokovic.

Am gestrigen Freitag stand dem 29-jährigen Japaner mit Diego Schwartzmann erneut ein ungesetzter Spieler im Masters-Viertelfinale gegenüber.

Das wohl spannendste Viertelfinal-Match am gestrigen Freitag war jedoch ein anderes. Im letzten Match kam es zum Duell des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und den Weltranglisten-Vierten Juan Martin Del Potro.

Alle Ergebnisse des gestrigen Viertelfinal-Tags bei den ATP-Masters in Rom:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Viertelfinale Diego Schwartzman Kei Nishikori 6:4 6:2 Viertelfinale Fernando Verdasco Rafael Nadal 4:6, 0:6 Viertelfinale Stefanos Tsitsipas Roger Federer Walkover Viertelfinale Novak Djokovic J. M. Del Potro

ATP-Tour 2019: Aktuelle Weltrangliste

ATP-Weltrangliste vor dem Masters in Rom:

Ranking Player Points 1 Novak Djokovic 12,115 2 Rafael Nadal 7,945 3 Roger Federer 5,770 4 Dominic Thiem 4,845 5 Alexander Zverev 4,745 6 Kei Nishikori 3,860 7 Stefanos Tsitsipas 3,790 8 Kevin Anderson 3,755 9 Juan Martin del Potro 3,145 10 Marin Cilic 3,025

Tennis in Rom heute live: WTA live auf DAZN

Während die ATP-Masters exklusiv auf Sky übertragen werden, zeigt DAZN das gleichzeitig stattfindende WTA-Turnier aus der italienischen Hauptstadt.

