ATP-Masters Rom 2019 heute live: Matches und Übertragungen im TV/LIVESTREAM/LIVETICKER

Am vierten Turnier-Tag bei den Rom Open 2019 sind einige Top-Matches geboten. SPOX liefert euch die Übersicht zu allen anstehenden Matches des ATP-Masters in Rom und zeigt euch, wo und wie ihr diese live mitverfolgen könnt.

Sichert euch jetzt euren DAZN-Gratismonat in der 30-tägigen Testphase und seht exklusive Live-Inhalte von den renommiertesten Anlagen der WTA- sowie ATP-Tour (Rom Open, Porsche Tennis Grand Prix uvm.).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

ATP-Masters Rom, 2019: Anstehende Matches des Tages

So langsam geht es auf das Wochenende und damit die entscheidende Turnier-Phase bei den diesjährigen Rom Open zu. Vorher stehen aber so einige spannende Duelle auf dem Programm. Nachdem der Regen am gestrigen Mittwoch den Organisatoren ein Strich durch die Rechnung machte, stehen heute umso mehr Matches auf dem Spielplan.

Die ersten Matches des Tages sind am heutigen Vormittag für 10 Uhr, angesetzt.

Alle anstehenden Zweitrunden-Matches am heutigen Donnerstag bei den ATP-Masters 2019 in Rom:

Geplante Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 10.00 Uhr Diego Schwartzman Alberto Ramos-Vinolas 10.00 Uhr Dominic Thiem Fernando Verdasco 11.30 Uhr Jeremy Chardy Rafael Nadal 11.30 Uhr Marin Cilic Jan-Lennard Struff 11.30 Uhr Taylor Fritz Kei Nishikori 11.30 Uhr Joao Sousa Roger Federer 13.00 Uhr Radu Albot Fabio Fognini 13.00 Uhr Novak Djokovic Denis Shapovalov 13.00 Uhr David Goffin Juan-Martin Del Potro 13.00 Uhr Philipp Kohlschreiber Marco Cecchinato 13.00 Uhr Nick Kyrgios Casper Ruud 13.00 Uhr Stefanos Tsitsipas Jannik Sinner

Die genauen Startzeiten der Drittrunden-Matches des heutigen Tages, werden vom Organisator bekanntgegeben, nachdem alle Matches der 2. Runde absolviert sind.

Rom Open 2019 heute live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Wie schon in den Vorjahren, wird auch von den diesjährigen Rom Open nichts im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen geht das Pay-TV, genauer der Sender Sky, an den Start und begleitet das Masters-Turnier bis zum Endspiel.

Mit der Live-Berichterstattung legt Sky - wie schon an den ersten drei Turniertagen - am Vormittag um 10.55 Uhr los. Während der Turnier-Woche begleitet euch folgendes Sky-Personal im "fliegenden Wechsel" durch die Matches bei den Rom Open 2019:

Kommentatoren: Marcel Meinert, Toni Tomic, Adrian Grosser & Sascha Roos

Der Pay-TV-Sender strahlt die Live-Bilder im Fernsehen auf Sky Sport 1, im Livestream via Sky Go aus.

Den Einzel-Turnierverlauf der Damen könnt ihr bis zum Endspiel live auf DAZN mitverfolgen. Dabei begleiten euch Oliver Faßnacht, Herbert Gogel und Uwe Semrau als Kommentatoren durch die WTA-Matches.

ATP-Masters in Rom heute im LIVETICKER

All die Tennis-Fans, die kein Sky-Abo besitzen, können das Geschehen während der Live-Matches trotzdem hautnah mitverfolgen. Mittels des Livetickers bei SPOX, bleibt ihr immer und überall auf dem neuesten Stand, sodass ihr einzelne Live-Ergebnisse ganz bequem über alle mobilen Endgeräte abrufen könnt.

Darüber hinaus hält euch SPOX zu den neuesten Entwicklungen aus der Tennis-Welt auf dem Laufenden. SPOX tickert alle Matches mit deutscher Beteiligung. Das komplette Liveticker-Programm könnt ihr hier einsehen.

ATP-Masters: Sieger bei den Rom Open

Die Sieger der letzte fünf Jahre bei den ATP-Masters in Rom im Überblick:

Jahr Gewinner 2018 Rafael Nadal 2017 Alexander Zverev 2016 Andy Murray 2015 Novak Djokovic 2014 Novak Djokovic