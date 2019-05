ATP-Masters Madrid heute live: Matches und Live-Übertragung im TV und LIVESTREAM

Das ATP-Masters in Madrid ist in vollem Gange. Auch in diesem Jahr geht die Creme de la Creme der aktuellen Tour beim spanischen Sandplatz-Turnier an den Start. Hier bekommt ihr einen Überblick zu den Top-Matches und Übertragungen im TV und Livestream sowie den gestrigen Ergebnissen.

ATP-Masters in Madrid, 2. Tag: Alle heutigen Matches im Überblick

Gestern ging es mit der ersten Turnier-Runde in Madrid los. Schon heute stehen die nächsten Erstrunden-Matches des Masters aus der 1000er-Serie auf dem Programm. Unter anderem im Einsatz ist der deutsche Jan-Lennard Struff, der gegen den US-Open-Sieger von 2014, Marin Cilic, antreten muss.

Auch der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic betritt heute Nachmittag die Anlage auf dem Sportkomplex Caja Magica.

Das Duell zwischen Dominic Thiem und Reilly Opelka ist als letztes Match des Tages auf dem Arantxa Sanchez angesetzt.

Hier einige der Top-Duelle des Tages beim Madrid Master 2019 in der Übersicht:

Spieler 1 Spieler 2 Austragungsort Novak Djokovic Taylor Fritz Manolo Santana Roger Federer Richard Gasquet Manolo Santana Stan Wawrinka P.-H. Herbert Arantxa Sanchez Reilly Opelka Dominic Thiem Arantxa Sanchez Marin Cilic J.-L. Struff Stadium 3

ATP-Masters, Madrid Open 2019 heute live im TV und im LIVESTREAM

Das vierte ATP-Masters der Saison 2019 wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky geht ab 11:55 live auf Sendung. Dabei begleiten folgende Sky-Kommentatoren die einzelnen Matches im täglichen Wechsel:

Stefan Hempel

Sascha Roos

Paul Häuser

Markus Gaup

Jonas Friedrich

Alle Live-Matches strahlt der Pay-TV-Sender auf Sky Sport 2 aus. Außerdem ist das Madrid-Masters bis zum Finale via Livestream mittels Sky Go abrufbar.

Erst ab 22 Uhr ist Schluss mit dem Live-Programm. Dann fasst Sky den zweiten Turnier-Tag zusammen und liefert Highlights des heutigen Dienstags.

Madrid Open 2019 - Herren-Einzel: Ergebnisse vom ersten Tag

Aus deutscher Sicht war gestern lediglich Philipp Kohlschreiber im Einsatz. Im Erstrunden-Match setzte sich der geborene Augsburger souverän mit 6:2, 7:6 gegen Mikhail Kukushkin aus Kasachstan durch. In Runde Zwei trifft Kohli auf den jungen US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Alle gestrigen Ergebnisse im Herren-Einzel bei den Mutua Madrid Open 2019:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Fernando Verdasco Radu Albot 62 36 61 Marin Cilic Martin Klizan 64 26 760 Karen Khachanov Jaume Munar 64 675 63 Frances Tiafoe Nikoloz Basilashvili 678 63 64 Gael Monfils Andreas Seppi 63 61 Felix Auger-Aliassime Denis Shapovalov 62 767 Laslo Djere Dusan Lajovic 64 64 Taylor Fritz Grigor Dimitrov 768 764 Richard Gasquet Alejandro Davidovich Fokina 75 765 Philipp Kohlschreiber Mikhail Kukushkin 62 765 Reilly Opelka Pablo Carreno Busta 765 64

WTA-Masters, Madrid Open 2019 live: Heute im LIVESTREAM

Parallel zu den Matches der Herren duellieren sich bei den Madrid Open ebenso die Damen. Mit Angelique Kerber und Julia Görges befinden sich unter anderem zwei deutsche Top-Spielerinnen der WTA-Tour im diesjährigen Teilnehmerfeld.

In diesem Fall kümmert sich DAZN um die Live-Berichterstattung von den Matches der Damen beim Freiluft-Turnier in Madrid.

Mutua Madrid Open 2019 - deutsche und österreichische Spieler: Struff, Kohlschreiber, Zverev und Thiem

Das sind die deutschen Vertreter bei dem ATP-Masters 2019 in Madrid:

Jan-Lennard Struff

Philipp Kohlschreiber

Alexander Zverev

Der einzige Österreicher im Feld ist Dominic Thiem.