Vuelta a Espana: Termin, Teilnehmer sowie Übertragung der Spanien-Rundfahrt im TV und Livestream

Die Vuelta a Espana steht vor der Tür. SPOX verrät Euch, wann die 74. Spanien-Rundfahrt beginnt und wo Ihr sie im TV sowie im Livestream verfolgen könnt. Darüber hinaus geben wir Euch einen Überblick zu den Etappen und den Teilnehmern.

La Vuelta ist besonders bei den Bergspezialisten eine beliebte Rundfahrt, die Sprinter und Zeitfahrer hingegen werden nur wenige Chancen bekommen, da die Flachetappen fast alle auch Anstiege beinhalten.

Vuelta a Espana: Beginn und Zeitplan

Die Spanien-Rundfahrt startet am 24. August in Torrevieja bei der spanischen Provinz Alicante und endet am 15. September in Madrid. Insgesamt erwartet die Fahrer eine Reise über 3.272 Kilometer in 21 Etappen, inklusive zwei Ruhetage.

La Vuelta: Die Etappen im Überblick

Alle 21 Etappen im Überblick:

Datum Etappe Strecke Länge 24. August 1. Salinas de Torrevieja - Salinas de Torrevieja 18 km 25. August 2. Benidorm - Calpe 193 km 26. August 3. Ibi - Alicante 186 km 27. August 4. Cullera - El Puig 177 km 28. August 5. L'Eliana - Alto de Javalembre 165 km 29. August 6. Mora de Rubielos - Ares del Maestrat 196 km 30. August 7. Onda - Mas de la Costa 182 km 31. August 8. Valis - Igualda 168 km 1. September 9. Andorra la Vella - Cortals d'Encamp 96 km 2. September 1. Ruhetag - - 3. September 10. Jurancon - Pau 36 km 4. September 11. Saint-Palais - Urdax-Dantxarinea 169 km 5. September 12. Circuito de Navarra - Bilbao 175 km 6. September 13. Bilbao - Los Machucos 167 km 7. September 14. San Vicente de la Barquera - Oviedo 189 km 8. September 15. Tineo - Santuario del Acebo 159 km 9. September 16. Pravia - Alto de La Cubilla 155 km 10. September 2. Ruhetag - - 11. September 17. Aranda de Duero - Guadalajara 199 km 12. September 18. Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra 180 km 13. September 19. Avila - Toledo 163 km 14. September 20. Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos 189 km 15. September 21. Fuenlabrada - Madrid 105 km

Vuelta a Espana: TV-Übertragung und Livestream

Die gesamte Spanien-Rundfahrt könnt ihr im frei empfangbaren Fernsehen auf Eurosport live sehen. Der Sportsender bietet darüber hinaus auch einen Livestream via Eurosportplayer an, der allerdings kostenpflichtig ist.

Durch die Kooperation zwischen Eurosport und DAZN könnt ihr La Vuelta auch im Programm des Streaminganbieters verfolgen. Bei DAZN seht ihr alle Rennen live sowie in voller Länge im Eurosport-Channel.

Neben Radsport zeigt der Streamingdienst Live-Spiele der Bundesliga, Serie A, Primera Divison und Ligue 1. Auch Tennis- sowie US-Sport-Fans kommen bei DAZN nicht zu kurz. Ein Abonnement kostet lediglich 11,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

La Vuelta: Deutsche Teilnehmer und Favoriten

Team Movistar schickt gleich mehrere Top-Fahrer ins Rennen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass es sich für das spanische Team um die Heim-Rundfahrt handelt. So gehen der erfahrene Alejandro Valverde und der Ex-Vuelta-Sieger Nairo Quintana an den Start. Giro-Sieger Richard Carapaz fällt nach einem Trainingssturz verletzt aus.

Als weiteres favorisiertes Team gilt Jumbo-Visma, das neben George Bennett und dem Giro-Dritten Primoz Roglic den Drittplatzierten der Tour de France, Steven Kruijswijk, ins Feld schicken.

Die kasachische Mannschaft Astana stellt mit Miguel Angel Lopez einen Anwärter auf den Gesamtsieg, der zudem Jakob Fuglsang an seiner Seite hat.

Darüber hinaus sind mit Esteban Chaves, Rigoberto Uran, Fabio Aru, Daniel Navarro, Daniel Wilco Kelderman, Pierre Latour, Gianluca Brambilla weitere starke Fahrer mit von der Partie. Titelverteidiger Simon Yates sowie Tour-Sieger Egan Berrnal werden nicht antreten.

Bei den deutschen Teilnehmern ist besonders auf John Degenkolb zu achten, der erst kürzlich zum Team Lotto-Saudal wechselte und die Tour de France verpasste. Der Sprinter hatte in der Vergangenheit gute Ergebnisse bei La Vuelta erzielen können - zehn Etappensiege und der Gewinn des Grünen Trikots inklusive. Zudem befinden sich mit Tony Martin, Nikias Arndt, Phil Bauhaus, Jonas Koch und Max Walscheid fünf weitere deutsche Fahrer im Feld.

Vuelta a Espana: Die letzten 10 Sieger

