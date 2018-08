Eklat um Jan Ullrich! Til Schweiger berichtet vom Absturz des ehemaligen Rad-Stars

Die Meldungen von einem Zwischenfall mit Jan Ullrich und Til Schweiger auf Mallorca, die bereits am Samstag durch die Medien gegeistert sind, wurden von der spanischen Polizei bestätigt. Ullrich wurde am Freitag wegen "gewaltsamen Eindringens und Bedrohungen" in Gewahrsam genommen.

Der 44-Jährige wurde am Samstag von einem Richter befragt. Anschließend wurde er freigelassen und mit einem Kontaktverbot belegt, sagte eine Gerichtssprecherin. Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes in Palma wurde Ullrich von Kamerateams umlagert. "Jetzt lasst mich mal alle in Ruhe. Ich will nach Hause, ich war im Gefängnis. Das ist albern", sagte der Tour-de-France-Champion von 1997.

Was genau geschehen war, schilderte der Schauspieler und Regisseur Til Schweiger, der auf Mallorca neben dem früheren Rad-Star ein Haus besitzt und derzeit auch dort weilt, in der Bild am Sonntag. "Er kam übers Tor, was wir nicht gesehen haben, weil wir im Poolhäuschen ein Musikvideo angesehen haben. Er ging sofort mit einem Besenstil auf einen Freund von mir los. Ich habe die Polizei gerufen. Die kam dann auch, hat ihn in Handschellen abgeführt", berichtete Schweiger.

Schweiger über Ullrich: Morgens um 6 Uhr trinkt er Bier

Schweiger kennt Ullrich, seit dieser vor rund zwei Jahren ins Haus nebenan eingezogen ist. Beide Familien hätten ein sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander gepflegt. Doch Ullrich habe sich stark verändert. In letzter Zeit sei er immer wieder durch derart unangemessenes Verhalten aufgefallen, dass es "ganz kurz davor war, dass es eine Schlägerei gibt".

"Er schläft maximal zwei Stunden pro Tag. Er nimmt massiv Amphetamine. Er sagt, er hat ADHS, und deshalb muss er sie nehmen. Er hat auch morgens um sechs Uhr angefangen, Bier zu trinken. Er hat zwar wohl auch ein halbes Jahr lang gar nichts getrunken. Aber dann hat er wieder angefangen", sagte Schweiger.

Und der 54-Jährige weiter: "Er hat angefangen, massiv Drogen zu nehmen. Im März hat er meiner Tochter erzählt, er will den Weltrekord im Rauchen brechen. Er hat drei Zigaretten gleichzeitig geraucht. Mir hat er gesagt, er nimmt Kokain auf Rezept, denn Kokain ist für den Körper weniger schädlich als Amphetamine. Er hat ihr auch gesagt, er will nicht alt werden. Er will nur sein Geld durchbringen, seine Kinder sind abgesichert." Schweiger habe Ullrich daraufhin ohne Erfolg zur Rede gestellt.

Schweiger hofft, dass Ullrich wieder der Alte wird

Nun hofft Schweiger, dass Ullrich wieder zurück in die Spur findet. "Ich wünsche mir, dass er aus dem Knast direkt in einen Entzug geht und zu dem Menschen zurückkehrt, der er eigentlich ist. Nämlich ein herzensguter, liebenswerter, großzügiger Mensch, der seine Kinder abgöttisch liebt und seine Frau eigentlich auch."