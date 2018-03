Radsport - Aufstieg und Fall des Team Sky: Vom Unbesiegbaren zum Synonym für's Böse

Basketball Champions League Live Banvit -

Das einst so stolze Radsport-Team Sky ist tief im Dopingsumpf versunken. Das Ergebnis einer Untersuchungskommission ergab, dass die Mannschaft medizinische Ausnahmegenehmigungen nutzte, um die Leistung ihrer Superstars Bradley Wiggins und Chris Froome zu steigern. Dabei waren sie bis vor kurzer Zeit noch das strahlende Aushängeschild des Radsports: Modern, erfolgreich, dominant. Eine Geschichte vom Aufstieg und Fall eines Teams, das eigentlich für den neuen, sauberen Radsport stehen wollte.

September, 2011. Es schien lange Zeit perfekt zu laufen. Nach zwei erfolglosen Auftritten bei der Tour de France demonstrierte Team Sky bei der Vuelta a Espana erstmals seine Klasse. Neben Kapitän Bradley Wiggins schaffte es überraschend auch der damals völlig unbekannte Chris Froome auf das Podium der Gesamtwertung. Es sollte der Beginn einer dominanten Ära werden.

Bei der nächsten Tour de France war Sky dann nämlich endgültig auf dem Radsport-Olymp angekommen. "Ich habe sehr lange auf diesen Moment gewartet und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, die Tour de France zu gewinnen", erklärte Wiggins vorher - und ließ Taten folgen. Er gewann, sein Wasserträger Froome wurde Zweiter. Anschließend triumphierte Wiggins noch im olympischen Zeitfahren bei den Heimspielen in London. Die Belohnung: Er und Sky-Teamchef Dave Brailsford wurden von der Queen zum Ritter geschlagen, Wiggins avancierte zum Superstar auf der Insel.

Team Sky: Gekommen, um Großes zu erreichen

Die großen Ziele des Rennstalls waren endlich erreicht. Bereits bei der Gründung des Teams 2009 sollte die Mannschaft neue Maßstäbe setzen. Mit einem prominenten Sponsor und dem höchsten Budget aller Teams zeigte man eine gänzlich neue Professionalität. Vor allem revolutionäre Trainingsmethoden sollten laut Brailsford den Erfolg sichern: "Früher gab es vor allem Doping, da mussten die Fahrer nicht trainieren. Unsere Fahrer trainieren richtig. Das ist eigentlich alles."

Durch "marginal gains", den Vorsprung durch kleine technische Feinheiten, sollte etwas Neues aufgebaut werden. Den ersten britischen Tour-de-France-Sieger überhaupt zu stellen, war das Kernziel.

Als dieses erreicht war, wandte man sich höheren Aufgaben zu. "Wir wollen das Team Sky zum unangefochten besten Radteam der Welt machen - zu einer Mannschaft, die als eine der besten in der Welt des Sports angesehen wird", war Brailsfords Forderung. Und was sich das Team Sky vornahm, das erreichte es auch. In den folgenden Jahren wurde man zur überragenden Macht bei den Rundfahrten und beherrschte vor allem die Tour de France nach Belieben. Von 2013 bis 2017 gewann Froome die Rundfahrt gleich vier Mal.

Rekordsieger der Tour de France:

Siege Fahrer (Nation) Jahre 5 Jacques Anquetil (Frankreich) 1957, 1961-1964 5 Eddy Merckx (Belgien) 1969-1972, 1974 5 Bernard Hinault (Frankreich) 1978, 1979, 1981, 1982, 1985 5 Miguel Indurain (Spanien) 1991-1995 4 Chris Froome (Australien) 2013, 2015-2017 3 Philippe Thys (Belgien) 1913, 1914, 1920 3 Loison Bobet (Frankreich) 1953-1955 3 Greg LeMond (USA) 1986, 1989, 1990

Sky proklamierte strikte Anti-Doping-Politik

Es war eine Dominanz wie zu den besten Zeiten von Lance Armstrongs US-Postal-Teams. Skys Helferriege war in den Bergen allen überlegen und neutralisierte nahezu jeden gegnerischen Angriff durch ihre qualitative und quantitative Überlegenheit.

Aber: Von Anfang an gab es Zweifler, die eine solche Überlegenheit ohne leistungssteigernde Mittel für unmöglich hielten. Auch der steile Aufstieg von Froome machte viele Beobachter stutzig, war er doch vor seiner Zeit bei Sky nie als besonders guter Rundfahrer aufgefallen. Brailsford reagierte auf die ständigen Vorwürfe zumeist genervt: "Anstatt ständig von uns zu fordern, wie wir unsere Unschuld beweisen sollen, könnt ihr ja mal ein paar Ideen liefern."

Sky selbst proklamierte eine strikte Anti-Doping-Politik für sich. Mit Null Toleranz und unvergleichbarer Konsequenz wollte man dem Thema zu begegnen. Dennoch verpflichtete man den niederländischen Arzt Geert Leinders - nachweislich in Dopingpraktiken verstrickt -, nur um ihn kurz darauf auf Druck der Öffentlichkeit wieder entlassen zu müssen.

Das sind die prominentesten Dopingsünder im Radsport © getty 1/21 Der viermalige Tour-de-France-Gewinner Christopher Froome ist bei seinem Vuelta-Triumph im September bei einer Dopingprobe positiv getestet worden. SPOX zeigt euch die bekanntesten Radsportler, die des Dopings überführt wurden © getty 2/21 Tom Simpson gilt als erstes Doping-Todesopfer der Tour de France. Beim Anstieg zum Mount Ventoux fiel der Engländer um und starb. In seinen Trikottaschen wurden bei der Untersuchung Röhrchen mit Amphetaminen gefunden © getty 3/21 Der Belgier Eddy Merckx wird von vielen als der besten Radfahrer aller Zeiten gesehen und ist gemessen an der Anzahl seiner Siege, der erfolgreichste Athlet seiner Disziplin. Doch kein Licht ohne Schatten: 1973 und 1977 wurde er positiv getestet © getty 4/21 Pedro Delgado (r.) gewann 1988 die bekannteste Rundfahrt der Welt. Dem Spanier wurde Probenecid nachgewiesen, ein Mittel, das sich zur Anabolika-Doping-Verschleierung eignet. Sanktioniert wurde er nicht, das Mittel stand noch nicht auf der Dopingliste © getty 5/21 Von 1991 bis 1995 dominierte der Spanier Miguel Indurain die Tour nach Belieben und gewann die Rundfahrt fünfmal in Folge. Ein Grund für seine Siege: Das Mittel Salbutamol, dass ihm später nachgewiesen wurde. Eine Sperre verhinderte er mittels Attest © getty 6/21 Marco Pantani gewann 1998 die Tour de France, dabei wurde dem Italiener allerdings die Verwendung von EPO nachgewiesen. Bei einer Hausdurchsuchung fand man 2004 zudem Insulinspritzen bei dem Radprofi. 2004 starb Pantani an einer Überdosis Kokain © getty 7/21 Nach eigenen Angaben war der Tour-de-France-Sieger Bjarne Riis bei seinem Triumph 1996 gedopt. Die Organisatoren hatten den Dänen zuerst aus ihrer Siegerliste gestrichen. Inzwischen wird er dort wieder geführt, Doping verjährt nach acht Jahren © getty 8/21 Der sechsmalige Sieger der Punktewertung, Erik Zabel, gab zu zwischen 1996 und 2003 gedopt zu haben. Auch bei Zabel verjährte sein Doping nach acht Jahren. Eine nachträgliche Disqualifikation ist damit nicht möglich, er behält seine Titel © getty 9/21 Jan Ullrich, lange Zeit die absolute Nummer 1 im deutschen Radsport, ist ein nachgewiesener Dopingsünder. Bereits 2002 saß der Rostocker eine 6-monatige Sperre wegen Amphetaminen ab. Die Tour gewann Ulrich 1997. Doping gestand er aber erst 2013 © getty 10/21 Zur Suspendierung kam es aufgrund neuer Indizien im Dopingskandal um den spanischen Arzt Fuentes. Am 3. April 2007 wurde bekannt gegeben, dass die gefundenen Blutkonserven nach einem DNA-Vergleich eindeutig Ullrich zugeordnet werden konnten © getty 11/21 Der Nächste in Pink: Patrick Sinkewitz war ein besonders hartnäckiger Fall. 2007 wurde der Hesse des Dopings überführt und anschließend geständig. Nach Absitzen seiner Sperre feierte Sinkewitz sein Comeback und wurde prompt 2011 erneut positiv getestet © getty 12/21 Auch Ex-T-Mobile-Fahrer Alexander Vinokurov ist in den Dopingskandal Fuentes verstrickt. 2007 wurde er positiv auf Blutdoping getestet. 2009 gab der Kasache sein Comeback und gewann prompt erneut Radrennen. Das Wichtigste: Der Olympiasieg in London © getty 13/21 Von 1999 bis 2005 gewann Lance Armstrong die Tour siebenmal in Folge. Bei allen Erfolgen war er nachweislich gedopt. Die Titel wurden ihm aberkannt, inmitten der Hochphase des EPO-Dopings wurden keine Nachrücker benannt © getty 14/21 Noch bis ins Jahr 2013 beteuerte Armstrong nicht gedopt zu haben. Oft gab er an, niemals positiv getestet worden zu sein. Nach immer größer werdendem Druck der Öffentlichkeit gestand Armstrong in einem Interview mit Oprah Winfrey gedopt zu haben © getty 15/21 Dem ursprünglichen Sieger Floyd Landis (Tour 2006) wurde der Titel 2007 wegen eines zu hohen Testosteron-Wertes aberkannt. Landis gab zunächst erhöhten Alkoholkonsum als Grund für die ungewöhnlich hohen Werte an © getty 16/21 Floyd Landis stritt Doping zunächst vehement ab und startete sogar eine Kampagne gegen die Sperre, die tatkräftig mit Geldern von Fans und Familie unterstützt wurde. 2010 gab er schließlich zu, die meiste Zeit seiner Karriere gedopt zu haben © getty 17/21 Den Blick auf die Goldmedaille kann Tyler Hamilton heute nicht mehr genießen. Der Olympiasieger wurde 2004 positiv getestet. Erst 2011 gestand der US-Amerikaner jahrelanges Doping und gab seine Medaille zurück © getty 18/21 Im Oktober 2008 wurde bekannt, dass Bernhard Kohl (Sieger Bergwertung) während der Tour de France mit dem EPO-Dopingmittel CERA gedopt war. Im Mai 2009 verkündete der Österreicher seinen Rücktritt, er wolle nicht mehr "Teil eines Dopingsystems" sein © getty 19/21 Vor einer Strafe konnte sich Kohl-Zimmerkollege Stefan Schuhmacher nicht wegducken. Nachdem die Wirkstoffe Cathin (2005) und Amphetamin nach einem Autounfalll 2007 in seinem Blut entdeckt wurden, sperrte man den Schwaben wegen EPO 2008 für zwei Jahre © getty 20/21 Alberto Contador wurde am 6. Februar 2012 wegen Einnahme von Clenbuterol der Tour-de-France-Titel von 2010 aberkannt. Der spanische Radverband RFEC hatte Contador zunächst des Dopings freigesprochen. Von der CAS wurde der Spanier schließlich verurteilt © getty 21/21 Der Radsport-Weltverband UCI teilte am 13.12.2017 mit, dass in der Urinprobe von Christopher Froome während der Spanien-Rundfahrt eine erhöhte Konzentration des Asthmamittels Salbutamol festgestellt wurde

Der Mythos wankt

2016 begann dann der Mythos des unantastbaren Team Sky ernsthaft zu bröckeln. Russische Hacker deckten damals auf, dass sowohl Wiggins als auch Froome vom Weltverband UCI mehrere medizinische Ausnahmegenehmigungen für die Verwendung von verbotenen Mitteln erhielten.

Besonders bei Wiggins schienen diese Verschreibungen mehr als verdächtig, handelte es sich doch um das Mittel Triamcinolon. Das eigentliche Allergie-Spray hat unter anderem einen plötzlichen Gewichtsverlust zur Folge. Passenderweise erhielt Wiggins die Verabreichungen dreimal direkt vor dem Start einer dreiwöchigen Rundfahrt - bei zahlreichen Bergetappen, in denen jedes verlorene Gramm zählt, ein großer Vorteil.

Wiggins war sich jedoch keiner Schuld bewusst. Er empfand die Anschuldigungen als Überreaktion: "Es wird in Teilen aufgebauscht und personalisiert. Es braucht nicht mehr viel, um Aufsehen zu erregen, wegen den Dingen, die zuvor passiert sind. Ich verstehe das."

Ein Skandal jagt den nächsten

Doch es kam noch dicker: Kurz darauf wurden Details über ein Paket für Wiggins bekannt. Ein Mitarbeiter des Teams soll die ominöse Fracht vor der Tour 2011 von Manchester nach La Toussuire, wo das Team gerade weilte, gebracht haben. Der Inhalt des Pakets war nirgendwo verzeichnet. Die Frage, die sich also stellte: Wieso reist jemand persönlich über 1.500 Kilometer, nur um ein Paket zu überbringen?

Die Reaktion des Teams wirkte alles andere als glaubwürdig. In dem Paket sei der Hustenlöser Fluimucil gewesen - ein Medikament, das vor Ort in Frankreich für acht Euro in jeder Apotheke zukaufen gewesen wäre. Eine plausible Erklärung dafür gelang weder Wiggins noch Brailsford, vielmehr verstrickten sich beide in widersprüchliche Aussagen.

Und all dem nicht genug, wurde ein positiver Dopingtest von Froome bei der Vuelta 2017 bekannt, die dieser souverän gewonnen hatte. Das gefundene Mittel Salbutamol sollte angeblich sein Asthma bekämpfen, lag aber über dem Grenzwert.

Ein abschließendes Urteil steht bis heute allerdings aus, noch ist seine Betrugsabsicht nicht bewiesen. Ein Unding für Tour-Chef Christian Prudhomme: "Das ist verrückt. Wir wollen eine Antwort. Dass da einer ist, der auf der Startliste steht und später möglicherweise gesagt bekommt, dass er nicht hätte da sein sollen. Das ist eine Farce."

Erneute Doping-Vorwürfe: Skys Todesstoß?

Das alles waren jedoch nur Indizien, einen klaren, eindeutigen Regelverstoß konnte man dem Team bis dahin nicht nachweisen. Allerdings wurden schnell Untersuchungen über die Ungereimtheiten eingeleitet, sowohl von der britischen Anti-Doping-Agentur UKAD als auch ein Untersuchungsausschuss des britischen Unterhauses.

Während die UKAD ihre Untersuchungen ohne Ergebnis abschloss, gelangte der Parlamentsausschusse zu einem eindeutigen Ergebnis: "Im Gegensatz zur Aussage von Brailsford vor dem Ausschuss glauben wir, dass das Team Sky innerhalb der WADA-Regeln Medikamente nicht nur zur medizinischen Behandlung verwendete, sondern um die Leistung der Fahrer zu verbessern."

Das erste Mal gibt es damit eine offizielle Aussage, die Doping von Sky bestätigt. Direkte Folgen hat das Ergebnis allerdings nicht, denn es seien keine offiziellen Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur verletzt worden. Dennoch hat der Bericht eine Signalwirkung, vor allem weil Sky immer höchste moralische Ansprüche an sich selbst erklärt hatte, wie Froome einst erzählte: "Wir müssen nicht nur die Regeln einhalten, sondern darüber hinaus auch Vorbilder sein. Moralisch und ethisch."

Ein unrühmliches Ende für Sky

Das Image als Saubermänner ist dahin, auch wenn sich die Beteiligten wehren. Wiggins spricht etwa von einer "Hexenjagd" und "einer Hölle auf Erden". Dabei könnte es noch schlimmer kommen. Momentan wird sogar über eine Auflösung des Rennstalls spekuliert und jetzt will auch die Anti-Doping-Kommission der UCI den Fall genauer untersuchen. Würde diese einen Regelverstoß feststellen, könnte das Team auch seine Tour-Titel verlieren.

Dann würde das Team Sky ein ähnliches Ende finden wie Armstrongs US Postal: Vom Mythos einer unbesiegbaren Supertruppe zu einem Synonym für das Böse im Sport.