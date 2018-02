Algarve-Rundfahrt: Simon Geschke Siebter bei Kwiatkowski-Sieg

NHL Live Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single Live ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 NHL Wild @ Islanders NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Six Nations Frankreich -

Italien NBA Timberwolves @ Rockets Six Nations Irland -

Wales Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Six Nations Schottland -

England Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale King Of Kings King of Kings 54 Pro14 Scarlets -

Ulster NBA Magic @ 76ers World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings Premiership London Irish -

Worcester Premiership Saracens -

Leicester Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers Premier League Darts Premier League: Exeter Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA Lakers @ Heat UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale

Der Berliner Radprofi Simon Geschke hat zum Abschluss der Algarve-Rundfahrt einen beachtlichen siebten Platz eingefahren.

Nach 173,5 welligen Kilometern kam der Team-Sunweb-Fahrer in Malhao 17 Sekunden nach dem polnischen Tagessieger Michal Kwiatkowski ins Ziel, der durch den Erfolg auf der letzten Etappe seinem Sky-Teamkollegen Geraint Thomas (Großbritannien) noch den Gesamtsieg wegschnappte. Kwiatkowski gewann die fünftägige Rundfahrt damit zum zweiten Mal nach 2014.

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Cottbus/Katjuscha-Alpecin) wurde am Sonntag mit 1:31 Minuten Rückstand 15. und verbesserte sich im Schlussklassement noch auf den 28. Rang. Als bester Deutscher in der Gesamtwertung belegte der Berliner Maximilian Schachmann den siebten Platz. Der Quick-Step-Floors-Profi kam in Malhao als 25. mit 1:50 Minuten Rückstand ins Ziel. John Degenkolb (Gera/Trek-Segafredo) überquerte erst mehr als zehn Minuten nach Kwiatkowski als 118. die Ziellinie.