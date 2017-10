Degenkolb nach Klinikaufenthalt vor Rückkehr

Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Penguins @ Capitals Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale European Rugby Champions Cup Ulster -

Wasps European Challenge Cup Sale -

Toulouse Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale BSL Usak -

Tofas European Rugby Champions Cup Exeter -

Glasgow Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BSL Anadolu Efes -

Fenerbahce ACB Valencia -

Real Madrid NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Viertelfinals NBA Cavaliers @ Bucks Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys NBA Warriors @ Grizzlies BSL Fenerbahce -

Gaziantep Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Finale ACB Real Madrid -

Unicaja NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings

Radprofi John Degenkolb steht nach seinem Krankenhausaufenthalt mit Untersuchungen an Herz und Lunge vor der Rückkehr ins Training. Der 28-Jährige werde in zwei Wochen wieder auf das Rad steigen, teilte sein amerikanisches Team Trek-Segafredo am Montag mit. "John geht es zum Glück besser, aber natürlich werden wir ihn in den kommenden Monaten genau beobachten", sagte Teamarzt Nino Daniele.

Degenkolb hatte Ende September mit Atemwegsproblemen die Dänemark-Rundfahrt abgebrochen und war für Tests in ein Krankenhaus eingewiesen worden sei. "Nach dem Aufenthalt in der Klinik war keine Zeit mehr, um noch in dieser Saison Rennen zu fahren. Jetzt freue ich mich auf die Rückkehr ins Training. 2017 lief nicht so, wie ich es erwartet hatte, aber ich bin bereit für 2018", sagte der gebürtige Geraer.

Degenkolb war schon im August frühzeitig aus der Vuelta in Spanien ausgestiegen, es hieß, er leide an einer Bronchitis. Nach einer kurzen Pause hatte der Wahl-Hesse noch versucht, sich rechtzeitig für die Straßenrad-WM in Bergen in Form zu bringen, musste dieses Unterfangen aber nach dem Ausscheiden bei der Dänemark-Rundfahrt abbrechen.