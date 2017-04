De la Cruz übernimmt Gesamtführung

Mittwoch, 05.04.2017

In der Gesamtwertung liegt de la Cruz nun drei Sekunden vor McCarthy auf Rang zwei. Dritter ist der zeitgleiche Altmeister Alejandro Valverde.

Die vierte Etappe der 59. Baskenland-Rundfahrt führt am Donnerstag über 174,1 km und zwei Bergwertungen der zweiten Kategorie von Donostia-San Sebastián nach Bilbao. Das Rennen endet am Samstag mit einem Einzelzeitfahren in Eibar. Andreas Klöden (2000, 2011) ist bislang der einzige deutsche Gewinner der "Itzulia".

